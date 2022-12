Onderzoeksinstellingen VLIZ en ILVO opereren voortaan vanuit opvallend gebouw in Oostende

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) opereren voortaan, samen met hun partners, vanuit een opvallend gebouw in Oostende. De Vlaamse overheid investeerde ruim 20 miljoen euro in het project.

ILVO is sinds 1976 met zijn visserijonderzoek gehuisvest in de Oostendse Ankerstraat. Meer dan negentig onderzoekers en technici zijn er aan het werk aan de duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen uit de zee en monitoren er de gevolgen van de exploitatie op het mariene ecosysteem. VLIZ werd dan weer opgericht in 1999 en groeide vanuit Oostende uit tot een vaste waarde voor zee- en kustonderzoek. Het VLIZ telt 150 medewerkers. Beide instellingen opereren voortaan vanuit de InnovOcean Campus.

Opvallende verschijning

De InnovOcean Campus is een opvallende verschijning in het stadsbeeld, vooral door zijn blauwe faience bezetting. De nieuwbouw werd gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Het gebouw telt 8.000 vierkante meter vloeroppervlakte, zeven bouwlagen en een technische verdieping. Op het gelijkvloers is er een ruime sokkel voor onder andere een auditorium, een foyer, vergaderzalen en labo’s. Op de verdiepingen zijn er kantoren, een zeebibliotheek – en die is naar verluid de enige publieke van ons land -, en een restaurant. In de zeebibliotheek vind je alle informatie over onze eigen Noordzee, maar ook over de Belgische kust en de verschillende wereldzeeën. Het ILVO en het VLIZ zullen er samen meer dan tweehonderd medewerkers tewerkstellen. De totale investeringswaarde ligt op 17 miljoen euro, exclusief BTW.

Pareltje

Vlaams viceminister-president en minister van Visserij, Hilde Crevits (CD&V), kwam het gebouw maandagavond officieel inhuldigen. “De kust heeft er opnieuw een pareltje bij”, sprak de minister. “Onze kennisinstellingen ILVO en VLIZ gaan hier samen in zee om het gehele marien onderzoek in Vlaanderen te versterken en open te stellen naar het brede publiek. Dat is een belangrijke stap voor een duurzame toekomst van een kleine, maar dynamische sector.”