Onderneming Knuss uit Kortrijk verkozen tot West-Vlaamse Starter van het Jaar met stoelverwarming voor horeca

Guillaume en Lowie met hun onderneming Knuss uit Kortrijk zijn door UNIZO West-Vlaanderen verkozen tot West-Vlaamse Starter van het Jaar 2022. Het duo maakt een soort stoelverwarming voor op de terrassen in de horeca, zodat gasverwarmers die veel uitstoten kunnen vervangen worden. “Zetelverwarming kent iedereen al, maar wij gaan een stapje verder met deze technologie.” Zo willen ze ook hun steentje bijdragen aan de Greendeal van Europa.

Met de verkiezing Starter van het Jaar wil UNIZO bedrijven in de kijker zetten, die het afgelopen jaar de sprong maakten naar het ondernemerschap. Unizo West-Vlaanderen stond dit jaar volgens gedelegeerd bestuurder Vincent Kint opnieuw voor een moeilijke keuze. “Verschillende startende ondernemers hebben hun idee voorgesteld aan de jury. Ze probeerden hen elk te overtuigen van hun vernieuwende concept. Maar uiteindelijk konden Guillaume en Lowie de jury overtuigen.”

Begonnen bij schoolopdracht

Het innovatieve idee van Guillaume en Lowie om stoelverwarming te produceren is ontstaan door een schoolopdracht tijdens hun opleiding Industrieel Productontwerpen. Toen moesten ze een ontwerp maken voor een product rond warmtetechnologie en zo ontstond het verwarmd kussen! Na hun studies gingen Lowie en Guillaume samen met dit idee verder aan de slag en er kwam al heel wat interesse vanuit de meubelindustrie en horecasector.

Voor de startende onderneming Knuss speelt ook het ecologische aspect een belangrijke rol. Bij de stoelverwarming gaat er geen warmte onmiddellijk verloren aan de buitenlucht en is er ook geen C02-uitstoot. “Wanneer horecazaken hun gasverwarmers zouden vervangen met Knuss, zouden ze op lange termijn heel wat kunnen besparen. We promoten een bron van warmte en comfort voor de horeca en andere sectoren”, klinkt het.

Kleine daling

Voor UNIZO West-Vlaanderen zijn startende ondernemers erg belangrijk. “In 2020 zagen we een lichte stijging van het aantal startende ondernemingen. In 2021 was die al iets groter. Maar dit jaar zien we een kleine daling van 10 procent naar 11.203 starters. Die trend moeten we in de gaten houden. Hoe dan ook zullen we ons blijven inzetten voor mensen, die ervan dromen om de sprong te maken naar zelfstandige. Want onze economie heeft doorlopen d nood aan nieuwe ondernemers met creatieve en innovatieve ideeën, zoals Guillaume en Lowie”, besluit Kint.

Op 23 februari komen we te weten of Guillaume en Lowie zich ook de nationale winnaar mogen noemen van Starter van het Jaar 2022.