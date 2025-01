Ondernemersorganisatie VOKA wil nieuwe verbindingsweg tussen Kromme Elleboog en A10

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft zijn nieuwjaarsboodschap voor de regio Oostende bekend gemaakt. “We staan voor een jaar waarin we de handen in elkaar moeten slaan om onze regio sterker te maken, met investeringen en innovatie als leidraad”, zegt Tom Bulcke, voorzitter Voka regio Oostende.

Ondanks het feit dat het aantal vacatures sterk toenam, steeg de werkzoekendengraad van 7,5 procent in 2023 naar 8,7 procent in 2024. “In regio Oostende zijn er relatief veel niet-beroepsactieven en werkzoekenden zonder werk. Veel meer dan in andere West-Vlaamse regio’s. Dat betekent dat hier wel nog potentieel is om niet-beroepsactieven en werkzoekenden zonder werk te activeren richting één van de vele vacatures. Maar helaas zien we dat dat potentieel amper wordt benut”, stelt Tom Bulcke vast.

“Wetende dat het activeren zo moeizaam verloopt, zullen we ook internationaal talent moeten aantrekken. Voka West-Vlaanderen pleit daarom voor de oprichting van een International House in Oostende, dat buitenlandse werknemers (waaronder vooral hoogopgeleiden) ondersteunt met huisvesting, taalopleidingen en integratie.”

Bedrijventerreinen

Het tekort aan bedrijventerreinen vandaag al een probleem in regio Oostende. Dat tekort zal op de middellange termijn alleen maar toenemen. De regio biedt momenteel slechts beperkte investeringsmogelijkheden met enkel wat ruimte op de haventerreinen van Plassendale”, zegt VOKA.

“De vernietigde vergunning van zalmkwekerij Columbi Salmon toont aan dat ook deze terreinen amper een oplossing kunnen bieden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde dat de zalmkwekerij, die meer dan 5 hectare nodig heeft, ook buiten havengebied gerealiseerd kan worden en daarom niet thuishoort in dit havengebied. In theorie is dit misschien correct, maar in de praktijk is dat niet haalbaar. Voor een project van die grootte-orde is er in West-Vlaanderen geen ruimte meer”, getuigt Tom Bulcke.

Haven

De haven van Oostende vervult een belangrijke rol in de blauwe economie. Voka West-Vlaanderen benadrukt daarom het belang van nieuwe investeringen in de haven. “In het kader van het Strategisch Beleidsplan Kustvisie is een zeewaartse uitbreiding en de aanleg van een nieuw sluizencomplex noodzakelijk om de haven te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Zo kunnen we ook extra economische opportuniteiten creëren. Helaas blijkt uit het regeerakkoord en de beleidsnota’s dat Kustvisie geen prioriteit (meer) is voor de nieuwe Vlaamse Regering”, voegt Tom Bulcke toe.

Naast Kustvisie roept Voka West-Vlaanderen de Vlaamse Regering op resoluut te beslissen voor de bouw van een nieuwe terminal bij de oostelijke strekdam en hiervoor de nodige middelen te voorzien. “Deze terminal is cruciaal om de toekomstige offshore ontwikkelingen in de Prinses Elisabeth-zone uit te bouwen en operationeel te houden”, stelt Tom Bulcke.

Offshore windenergie

2025 betekent dan ook een belangrijk jaar voor de Belgische offshore windenergie met de tender voor de Prinses Elisabeth-zone. “Deze tender is ontzettend belangrijk in onze ambitie om van de Noordzee nog meer dé groene energiecentrale te maken”, zegt Tom Bulcke. “Het spreekt voor zich dat het Oostends economisch (haven)weefsel een belangrijke rol zal spelen in de verdere ontwikkeling van de nieuwe zone voor offshore windenergie.”

Ook aquacultuur en visserij 2.0 zijn belangrijke pijlers waar het economisch weefsel van de haven en ruimere regio op gebouwd is. Toch stelt Voka West-Vlaanderen zich ernstige vragen bij de toekomst van deze sector in de haven. De recente vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de vergunning van zalmkwekerij Columbi Salmon roept twijfels op over de ruimte voor aquacultuur in havengebieden.

Mobiliteit

Voka West-Vlaanderen vraagt om een nieuwe verbindingsweg tussen de Kromme Elleboog en de A10, die niet alleen de drukte op de Torhoutsesteenweg vermindert, maar ook de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge beter ontsluit. Daarnaast dringt Voka West-Vlaanderen aan op een verbetering van het openbaar vervoer naar belangrijke economische hotspots, zoals de achterhaven en het Ostend Science Park.

2025 biedt voor regio Oostende unieke kansen om economische groei en innovatie te stimuleren. “Er waait duidelijk een nieuwe wind. Laat ons hopen dat die gunstig is voor de ondernemers in de regio. Voor de nieuwe beleidsmakers aan het roer is dit hét moment om de koers te bepalen en te navigeren naar een welvarende en duurzame toekomst”, besluit Tom Bulcke. (HH)

