Ondernemers uit Menen ontwikkelen replica’s formule 1-bolides

Een echte formule 1-bolide, maar dan in het klein? Als het van twee ondernemers uit Menen afhangt, kunnen de meest prestigieuze races vanaf nu gewoon in de achtertuin worden gereden. Racing Legends ontwikkelt exclusieve replica’s van de meest iconische sportwagens ter wereld, op een schaal van 1/2. “En je kunt er ook echt mee rijden”, glundert het duo.

In het dagelijks leven zijn Tom Pype (43) en Dieter Provoost (35) eerder bezig met het installeren van zaken die net rust brengen in plaats van adrenaline. “In het verleden hebben we samen de stap gezet om wellnessruimtes te creëren in huis”, lachen ze.

Jacuzzi’s

“Rust, ontspannen, relaxeren? Het is niet bepaald iets waar je aan denkt als je spreekt over indrukwekkende snelheden en banden die over het asfalt gieren. Met Pro Projects ontwerpen we zwembaden of jacuzzi’s op maat, die perfect aansluiten met het interieur van onze klanten. De tijden dat dit enkel nog voor erg welstellende mensen was, liggen al lang achter ons.”

“De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat je thuis nog steeds de meest veilige plaats ter wereld is. Er wordt dan ook opnieuw geïnvesteerd in het maken van een eigen comfortbubbel. Het zijn natuurlijk niet altijd zwembaden maar een groot bad met jetfunctie bijvoorbeeld? Meer alledaags dan je zou gaan denken.”

Racing Legends

Net omdat het tweetal alles lokaal vervaardigt, ontstond de mogelijkheid om een nieuw en vooral uniek project boven het doopvont te houden. “We zijn autoliefhebbers en zagen dat er voor de amateurs van het snellere werk niet echt veel opties waren. Of je gaat voor de kleinere gocarts of je gaat voor de volwaardige sportwagens. DTM of formule 1?”

“Het zijn de droomdisciplines die meteen ook bakken vol geld kosten. Zo zijn we uiteindelijk, in een vroede coleire, rond de tekentafel gaan zitten en beginnen schetsen. We hebben hier alle materiaal in ons atelier om polyester vorm te geven, we hebben de technische kennis en we hebben meer dan voldoende goesting? Racing Legends werd geboren!”

Gloriejaren F1

Het bedrijf – what’s in a name – brengt liefhebbers terug naar de gloriejaren van de formule 1-sport. “De jaren 90, dat waren de jaren van de iconische Ayrton Senna, Alain Prost en zelfs een Nigel Mansell. Volgens veel kenners waren het ook de jaren van de mooiste wagens, een tijdperk waar men nog moest rekenen op een symbiose tussen mens en machine en niet zozeer een computer.”

“Aan de hand van twee foto’s en heel wat opzoekwerk, hebben we detailplannen opgesteld voor een F1-bolide maar dan op een schaal van 1/2! Van de ophanging tot de cockpit, het is allemaal zoals het hoort te zijn. We lieten een schelp maken om het polyester erin te verwerken en zo ontstond onze allereerste wagen.”

Gentleman’s Fair

De allereerste uit hun stal werd aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Waregemse Gentleman’s Fair. “Een bewuste keuze uiteindelijk want dat is onze doelgroep”, klinkt het.

“We richten onze pijlen echt wel op de autoliefhebber of de verzamelaars. Investeren in kunst? Waarom niet investeren in een replica van een wagen met een mythische status? Dat het concept meer is dan alleen maar een folieke bleek tijdens de beurs al snel. Ons demomodel, het enige exemplaar tot op heden, was erg gegeerd en meerdere mensen lieten al weten interesse te hebben.”

Stevig prijskaartje

Een gedurfde zet dus maar wel eentje met een stevig prijskaartje, zo blijkt. “Tussen de 15.000 en de 30.000 euro toch wel”, pikt Tom in. “Dat lijkt veel maar hier zit maanden research in en dit is ook iets wat volledig in West-Vlaanderen wordt gemaakt.”

“Dit is een op-en-top streekproduct dat met de hand in elkaar wordt gestoken. Daarnaast was ook 600 uur nodig om de basisvorm juist te krijgen. Het moest tot op de centimeter kloppen!”

Eén per maand

“Doordat er zoveel aandacht aan de details wordt geschonken, kunnen we er ook slechts één per maand afleveren. Wie onze replica’s van dichtbij bekijkt, zal merken dat we echt ieder onderdeel van de wagen hebben nagebouwd. Zo namen we geen genoegen met gewone, standaard, kleine wielen. Neen, ook de velgen moesten kloppen en passen in de tijdsgeest van toen.”

“Het verschil tussen beide prijzen heeft dan weer te maken met het feit of hij rijdend moet zijn of niet. De duurste editie is een exemplaar waarin een volwassen mens kan plaatsnemen en waarmee op circuit kan worden gereden.”

Exclusieve wereld

Met Racing Legends hebben beide ondernemers hun plaats in deze uiterst exclusieve wereld kunnen bemachtigen, al hebben ze natuurlijk nog één grote droom. “Het zou ronduit zalig zijn mocht de echte Alain Prost plaats kunnen nemen in een replica van de wagen waarmee hij wereldkampioen werd!”