Ondernemers komen samen tijdens een Afterwork in Diksmuide

Vrijdagavond 25 november richtte Kiwanis Diksmuide IJzer naar jaarlijks gewoonte hun Afterwork Kiwanis café in. Meer dan 200 ondernemers kwamen bijeen in de gloednieuwe Mercedes garage Van Mossel in Veurne.

Dit was voor velen het perfecte moment om te ‘socializen’ en te netwerken. Er werd ook een zeer interessante uiteenzetting gegeven door CEO’s 4 Climate over laadpalen, subsidies, enzovoort. Hier werd in het bijzonder gefocust op alle klimaatbewuste ondernemers. Op de foto v.l.n.r.: Peter Roose (burgemeester Veurne), Filip Vandenberghe (Kiwanis), Frank Delanoit (spreker), Carlo Sap (Kiwanis), Mevr. Maes, Wilfried Waeles (vicevoorzitter Kiwanis), Frank Delancker (voorzitter Kiwanis), Miguel Stevens (gouverneur Kiwanis), Roland Maes (CEO’s 4Climate) en Jeroen Bailleul (Kiwanis).

(RVL/foto RVL)