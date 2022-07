Ondernemer Pascal Vanhalst koopt wijnhandel Crombé

De krant De Tijd meldt dat ondernemer Pascal Vanhalst de nieuwe meerderheidsaandeelhouder wordt van de familiale wijnhandel Crombé uit Rollegem (Kortrijk). Philip Crombé en zijn vrouw Isabel Slambrouck blijven wel aan als CEO en operationeel directeur. Ook twee zonen blijven actief in het bedrijf.

Wijnhandel Crombé werd in 1894 opgericht door Gilbert Crombe in Zottegem. 128 jaar lang waren de Crombés meerderheidsaandeelhouder van hun bedrijf. In 2022 zijn de vierde en vijfde generatie van de familie Crombé aan zet. Het bedrijf boekte in 2021-2022 een omzet van 21,5 miljoen euro.

De recente overname van ondernemer Pascal Vanhalst, die laatste maanden onder meer petflessenproducent Resilux en verpakkingsspecialist Abriso-Jiffy opkocht, breekt nu met die traditie. Vanhalst wordt meerderheidsaandeelhouder van Crombé Wines. De familie Crombé zelf moet het vanaf nu met een minderheid aan aandelen doen. Philip Crombé blijft wel CEO, zijn echtgenote Isabel Slambrouck zet ook haar werk verder als operationeel directeur. Vanaf augustus gaat ook de dochter van Vanhalst, Margaux (22) aan de slag in het bedrijf.

Crombé Wines focust vooral op Europese wijnen, maar verkoopt ook sterkedrank en sake. Het organiseert bijscholingen over wijn, sterkedrank en champagne.