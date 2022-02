Ondernemer en oud-voetbalvoorzitter Jan Callewaert (65) overleden

De van oorsprong Wielsbeekse ondernemer en oud-voorzitter van OH Leuven Jan Callewaert is op 65-jarige leeftijd overleden. Jan Callewaert richtte midden jaren tachtig technologiebedrijf Option op waarmee hij op vlak van draadloze communicatie enorme stappen vooruit zette. In 2005 kocht hij het Leuvense gebouw Tafelrond op, dat hij renoveerde en ombouwde tot hotel en restaurant.

Jan Callewaert werd geboren in Wielsbeke en groeide er ook op. Na zijn middelbare studies trok hij naar de KU Leuven waar hij filosofie en een master handelsingenieur behaalde. In die opleiding werd de basis gelegd voor zijn latere successen als ondernemer. Met de oprichting van Option in 1986 op amper 30-jarige leeftijd profileerde Jan Callewaert zich als technologiepionier in ons land.

Het technologiebedrijf hield zich vooral bezig met draadloze technologie en zette voornamelijk op het gebied van portables forse stappen vooruit. In oktober 2005 kreeg Option, met hoofdzetel in Leuven, de titel van Onderneming van het Jaar. Een jaar later werd Jan Callewaert verkozen tot Manager van het Jaar. Later zou hij ook lid worden van de jury van diezelfde wedstrijd, tot 2008. In 2017 zette Jan Callewaert een stap opzij als hoofd van Option. Hij werd opgevolgd door Eric Van Zele, voormalig topfiguur bij Barco.

Option was trouwens niet het enige waar de geboren West-Vlaming zich vol enthousiasme mee bezig hield. In 2005 bracht hij het boek Van de hemel naar de hel en weer terug uit, een boek waarin hij de lezer meeneemt in de wereld van ondernemen en innoveren. Het werk staat geboekstaafd als een inspiratiebron voor tal van ondernemers.

In de zomer van 2005 legde de technologiebaas nog zo’n 6,4 miljoen euro op tafel om het gebouw Tafelrond op de Grote Markt van Leuven te kopen. Hij renoveerde het statische en prestigieuze pand tot een hotel en restaurant The Fourth dat in 2016 de deuren opende. Daarnaast was Callewaert ook tussen mei 2010 en november 2014 voorzitter van voetbalclub OH Leuven. Hij mocht er als voorzitter de promotie van tweede naar eerste klasse vieren.

Op 1 februari 2022 overleed Jan Callewaert in Leuven na een slepende ziekte. Hij werd 65 jaar.