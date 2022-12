Ondernemende studenten openen originele pop-upwinkel Yete in Brugse Noordzandstraat

Wie de voorbije dagen in de Brugse Noordzandstraat wandelde, heeft wellicht een nieuwe pop-upwinkel opgemerkt waar leuke streetwear en hippe sneakers verkocht worden. Yete is een initiatief van drie studenten, die met hun tijdelijke winkel een boost willen geven aan hun creativiteit en ondernemerschap.

“We hadden in de zomermaanden een pop-upwinkel in de Wulfhagestraat, maar dat was geen ideale locatie”, vertelt Lowie Pollet (20), die samen met een vriend en zijn vriendin zijn commerciële dromen gestalte wil geven. “Toen we de kans kregen om dit pand voor enkele maanden te huren, hebben we niet getwijfeld. Er zijn heel weinig winkels in Brugge die kwaliteitsvolle streetwear en trendy sneakers verkopen. De klanten kunnen niet enkel onze eigen creaties kopen, maar ook een zestal andere exclusieve merken uit onze collectie. Voor het ontwerpen van de kledij van ons eigen merk (Yete, red.) werken we samen met een designer en een bedrijf in Torhout.”

Commerciële microbe

De student communicatie-marketing aan Hogeschool VIVES in Brugge was als tiener reeds gebeten door de commerciële microbe. “Als vijftienjarige verkocht ik al kledij aan vrienden en familie. Ik ben mijn ouders en grootouders heel dankbaar voor de financiële steun, waardoor ik deze droom kan realiseren. Dankzij de hulp van Thibaut Sercu (21) en mijn vriendin Aurélie Van De Walle (21) slaag ik erin om mijn studies te combineren met dit project. Onze winkel is vier dagen per week open. We zijn best tevreden over de eerste verkoopdagen, want we kregen sinds vorige week zaterdag al heel wat kopers en geïnteresseerden over de vloer. Tevreden klanten en een grotere naambekendheid van ons merk Yete is ons doel met deze tijdelijke winkel”, besluit Lowie Pollet. (PDC)