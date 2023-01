Omzet Waregembon stijgt opnieuw

Twaalf jaar na de lancering blijft de omzet van de Waregembon nog steeds in stijgende lijn gaan. Na het atypische coronajaar 2020 en een goede doorstart in 2021 werd in 2022 een omzet van maar liefst 872.355 euro genoteerd. Daarin zitten voor het eerst ook digitale Waregembonnen, die aangekocht, geschonken en verbruikt zijn via de Waregem-app.

Meer dan 400 handelszaken aanvaarden intussen de Waregembon. Deelname is voor hen volledig gratis, zowel voor de papieren versie als voor de digitale versie. Het bedrag komt volledig terecht bij Waregemse handelszaken en is daarom nog steeds een belangrijke impuls voor de lokale economie.

Naast de vlotte verkoop in de stadswinkel geven heel wat ondernemers Waregembonnen aan hun werknemers als cadeau of extra premie. In het totaalbedrag zit ook alles wat het stadsbestuur zelf uitgeeft voor onder andere premies en toelagen.

Alle info over de Waregembon en een overzicht van de deelnemende handelszaken staat op www.waregem.be/waregembon.