Omni Loker sluit definitief de deuren: “Er komt hier een fietswinkel”

Omni Loker gaat definitief dicht. Nog tot eind november houdt Marijke Bonte (64) er volledige uitverkoop. Marijke was liefst 48 jaar lang het gezicht van de winkel. “Het verhaal begint bij mijn grootouders die in de Galooiestraat een verf- en behangwinkel begonnen. Mijn ouders deden hetzelfde, maar dan aan de Dikkebusstraat”, vertelt Marijke.

Omni Loker startte in de jaren 50 van de vorige eeuw als verf- en behangwinkel. “Mijn grootvader was timmerman en mijn grootmoeder begon met een winkel naast de werkplaats. Hetzelfde verhaal ook bij mijn ouders, vader was timmerman en moeder deed de winkel. Tot in 1975 het noodlot toesloeg. Op de terugweg van de Makro in Gent dwarste mijn mama de rijweg en reed een auto in haar flank en ze kwam te overlijden. Vanaf die dag ben ik gestopt met school en nam ik de winkel over.”

Ook dan weer noteren we een gelijkaardig verhaal. De man van Marijke, Erik Dely, was schilder-behanger en kwam eveneens om het leven na een aanrijding door een auto. “Erik was een gedreven ligfietser en bij het dwarsen van de weg werd hij aangereden.”

Verf- en behangartikelen werden met de jaren aangevuld met decoratie en speelgoed. Marijke bleef al die tijd trouw aan het Duitse merk Haba. “Ik heb altijd gepast voor speelgoed dat voor een bepaalde periode populair was. Ik koos voor educatief en waardevol materiaal. Hier geen Barbiepoppen bijvoorbeeld, maar wel speelpoppen die de tand des tijds doorstaan.”

Eeuwenhout Bike

De winkel draait volgende maand zeker nog eens op volle toeren. Dan is er immers Sint-Maarten. “Voor de 65ste keer zal hij ons een bezoek brengen. Het wordt een bijzondere dag aangezien mijn ouders dit jaar ook nog eens 65 jaar getrouwd zouden zijn.” Op zondag 22 oktober komt Sint-Maarten langs tussen 15.30 en 17 uur. “En ook nu weer zal hij klassiekers als een knikkerbaan of een trein aanprijzen”, aldus Marijke.

Wanneer Marijke Bonte de deur van haar Omni definitief sluit, wordt de zaak ingericht als fietswinkel. “Eeuwenhout Bike verhuist dan van Dranouter naar hier.”