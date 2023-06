Oléa, de speciaalzaak met Griekse producten, verhuist naar groter pand in Kortrijkse Wijngaardstraat

Annick Verhamme (59) startte met de hulp van haar man Thierry Missiaen (61) de speciaalzaak Oléa op 15 november 2015. “Al bijna acht jaar een stukje Griekenland in hartje Kortrijk”, zegt een gepassioneerde Annick. De Griekse speciaalzaak bevindt zich in de Wijngaardstraat en verhuisde in mei van huisnummer 5b naar 7. “Het nieuwe pand er vlak naast is een grote verbetering. Het is dubbel zo groot en biedt meer ruimte aan ons assortiment.”

Annick startte met Oléa op occasionele markten en in 2015 in de Onze-Lieve-Vrouwestraat onder het concept van Kortrijk Zaait.

Begonnen als passie

“Het is begonnen als passie. De Griekse cultuur mag in de bloemetjes gezet worden. Die gastvrijheid die daar heerst is ongelooflijk. Als we twee jaar niet in een dorp geweest zijn en we komen terug, herkennen ze ons. Op onze reizen naar Griekenland – twee keer per jaar, al 35 jaar lang – leven we tussen de locals, wij gaan niet op hotel. Zo ontdek je het best de rijkdom van het land en hun producten. Olijfolie en druivenazijn staan daar standaard op tafel. Je proeft een aanzienlijk verschil in kwaliteit. Dit wou ik introduceren in Kortrijk.”

Na een jaar verhuisde Oléa, de enige in haar soort in de omgeving, naar de Wijngaardstraat. Annick combineert de speciaalzaak met haar job als onthaalverantwoordelijke bij Agristo.

Olijfolie uit Kreta

“Vooral de olijfolie Zakros uit Kreta is ons belangrijkste product. We kennen persoonlijk de olijfboeren en hanteren een rechtstreekse invoer. Idem voor onze Griekse wijnen, tapenades, honing, kruiden en Malotira thee (Griekse bergthee). Voor mij is het belangrijk dat ik een verhaal kan vertellen.”

Annick is enorm trots op haar zaak. “Ik heb ervoor moeten vechten om dit uit de grond te stampen. Het zijn specifieke producten en destijds was koken met olijfolie nog niet zo in, maar iedereen die hier koopt, komt terug.”

Groter, ruimer en lichter

Het assortiment bleef de afgelopen acht jaar uitbreiden en met de verhuis naar het pand ernaast kan Annick haar aanbod nog beter uitstallen. “Het is hier veel groter, veel ruimer en veel lichter, dus we hebben niet lang getwijfeld. We willen dat mensen zich in Oléa thuis voelen en verwelkomen onze klanten met een klein glaasje raki, maar ik kan ze niet allemaal meedrinken”, lacht Annick.

Dankzij de extra ruimte zal het aanbod verder aangevuld worden met Griekse keramiek en komt er een frigo met Griekse specialiteiten waaronder yoghurt, ontpitte Kalamata olijven, kazen en tzatziki maar ook schotels zoals moussaka, pastitsio, stoofpotjes, salades en pasta’s.

“Alles kan op bestelling. Mensen kunnen bij mij terecht voor advies en producten als ze bijvoorbeeld een Griekse avond willen organiseren. Zo heb ik er al een paar in het vooruitzicht.”