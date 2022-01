Oldtimergarage Rock ‘n Roll Classics verhuist naar voormalige garage Booy

Het Brugse Rock ‘n Roll Classics, een toonaangevend bedrijf voor oldtimers, heeft sinds kort de vroegere Varsenaarse garage Booy als uitvalsbasis. Een prachtige toonzaal, maar vooral de technische mogelijkheden die de ruime loods hen biedt, betekent voor zaakvoerders Thijs Verhage en Anthony Vander Stichele een ferme stap voorwaarts. Niet naar groei, maar naar nog meer kwaliteit.

Rock ‘n roll Classics is een garagebedrijf voor alles met betrekking tot oldtimers. De aan- en verkoop, restauratie, herstelwerk,… Het is een heuse one-stopshop, waarbij een oud ‘product’ op een moderne manier wordt aangepakt. “Als er iets mis is met je oldtimer, kan je bij ons terecht. Bij bieden alles aan in dit segment, maar de nadruk ligt op de ambachtelijke kwaliteit”, onderstreept Thijs Verhage.

Het bedrijf is op 15 september 2015 opgestart door Thijs, maar inmiddels kwam ook Anthony aan boord en werkt men met maar liefst 17 mensen personeel: ambachtsmensen met een jonge geest die de passie voor oude auto’s delen. “Het was een hobby. Mijn grootvader hield een garage in Dudzele en ik ben opgegroeid tussen de motoren. Moderne wagens zijn leuk, maar er is weinig beleving en passie rond”, motiveert Thijs het ontstaan van Rock ‘n Roll Classics. “Wij zijn een moderne garage, qua aanpak zijn we waarschijnlijk een van de meest technologisch hoogstaande. Maar we werken met oude auto’s”, vult Anthony aan.

Onderdelen zoeken

Volgens de zaakvoerders vind je nog heel veel oude auto’s en zelfs de onderdelen zijn nog te vinden. “Ons aanbod komt van achter de hoek tot van de uithoeken in de wereld. De auto’s bevinden zich ook in de meest diverse staat. Bij de zoektocht naar onderdelen kunnen we gelukkig rekenen op een heel groot netwerk van leveranciers. Niet vinden, bestaat niet! En desnoods maken we het zelf. Zo hebben we onlangs een carter van de motor van een E-type Jaguar nagemaakt. We hadden weliswaar zo’n carter, maar het was van een later type. Dan hebben we maar besloten om het oud stuk nieuw te maken. De restauratie van zo’n auto is eigenlijk altijd een ander verhaal. Maar het ergste dat ons kan overkomen, is dat we een oldtimer binnen krijgen die slecht gerestaureerd is. Voor ons is dat een verminking. Ons personeel moet dus echt wel het vakmanschap van de garagist hebben, maar iedereen hier leert nog elke dag bij. Vooral de passie telt.”

Ook het profiel van de klant blijkt heel divers, al is de tijd dat mensen een oldtimer als een belegging zien wat voorbij. Ook hier primeert de beleving en de passie voor de auto, waardoor men vaker de baan optrekt met zijn hebbedingetje. Voor sportraces, voor autoconcours. Beleving telt, en dat is meteen waarom volgens Thijs en Anthony de markt voor oldtimers boomt. “De evolutie naar elektrische auto’s is goed en functioneel maar tegelijk ook klinisch”, zegt Thijs. “Maar er is ook een tegenbeweging en alles aan een oldtimer is beleving.”

Bugatti uit 1928

De verhuizing naar de voormalige garage Booy maakt dat het bedrijf een veel stabielere basis heeft. “Het pand is onze eigendom. Maar er is vooral de uitstekende ligging. De infrastructuur was wel uitgeleefd, maar de structuur van de bedrijfsruimtes zat goed. We hebben hier een uitgebreide showroom, een wachtzaal voor de auto’s, goed uitgeruste en ruime werkruimtes en een spuitcabine”, somt Anthony op.

Momenteel is in de toonzaal onder de 30 pareltjes een Bugatti type 37 uit 1928 te bezichtigen. “Deze auto is bijna een eeuw oud, maar niet gerestaureerd en dus helemaal origineel. Hij lijkt wel zo van het circuit geplukt”, klinkt het. “Een ander kroonjuweeltje is de Ferrari 250 Lusso Competizione. Deze auto uit 1962 is in België als allereerste van de serie van de band gerold en door Enzo Ferrari zelf geleverd aan de Belgische coureur Léon Dernier.”

(PA)

Rock ‘n roll Classics is gelegen langs de Gistelsteenweg 4 te Jabbeke. Info: www.rnrclassics.be.