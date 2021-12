Okay heropent als duurzame buurtsuper

Na een sluiting van ruim een maand heropent Okay Ardooie op vrijdag 10 december de deuren in de Beverensestraat. Er komt een nieuwe filiaalverantwoordelijke. Met de vernieuwing wordt de kaart van de duurzaamheid getrokken.

De Okay-winkel kreeg een restyling en een actuele look met een moderne versmarkt, een uitgebreide ruimte met koelmeubelen en een vernieuwde broodhoek. Toon Vercarre komt er aan het hoofd van een tienkoppige personeelsgroep. Hij was reeds medewerker van het Ardooise team waarvan Hanne de leiding had, maar zij stapt nu over naar de vestiging in Meulebeke.

Broodafdeling

Toon kent dus het Ardooise publiek. “Wij focussen met onze moderne inrichting op de dagelijkse aanvoer van verse producten en dat zal ook zeker het geval zijn in de vernieuwde broodafdeling”, zegt Toon. “Net buiten deze versmarkt komt er extra koelruimte waar tapas, vleeswaren en patisserie meer tot hun recht zullen komen.”

Duurzaamheid

Behalve de dagelijkse aanvoer van vers brood bakken de medewerkers ook zelf verse koffiekoeken en een aantal ovenverse producten.

Bij de vernieuwingen werd rekening gehouden met duurzaamheid. “Voortaan gebruiken wij in deze winkel geen fossiele energie, wat het milieu ten goede komt. De uitstoot van broeikasgassen werd met negentig procent verminderd dankzij recuperatie van de vrijgekomen warmte. Ook de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd door koeling met propaan. Het overschakelen naar ledverlichting verlaagt het energieverbruik voor verlichting met dertig procent”, somt Toon Vercarre op.

Klantvriendelijkheid

Voor Toon is de uitbouw van de vernieuwde Okay een uitdaging die hij graag aanvaard heeft. “Ik heb hier al wat ervaring in Ardooie en weet dat ik een beroep kan doen op een topteam van medewerkers die allemaal in de buurt wonen. Klantvriendelijkheid is hun handelsmerk.”

Okay beschikt over een parking voor 42 wagens en er is een veilige fietsstalling voor in totaal acht fietsen. (JM)