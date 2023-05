Oh-La-La! By Maxime laat haar klanten stralen

Maxime Cogge (20) uit Diksmuide startte haar eigen schoonheidszaak Oh-La-La! By Maxime. Ze doet zowel verzorgingen in haar zaak als bij klanten thuis.

Nadat Maxime Cogge, partner van Killian Meurs, afstudeerde aan de Beauty & Medical Academy van Lesley-Ann Poppe, startte ze haar eigen zaak: Oh-La-La! By Maxime. Klanten kunnen zich zowel bij Maxime thuis in Diksmuide als aan huis laten verzorgen.

“Ik bied een aantal gezichtsbehandelingen aan waaronder epilatie en kleuren van de wenkbrauwen, twee verschillende gelaatsverzorgingen, dag- en avondmake-up en bruidsmake-up. Daarnaast kunnen ook een aantal wimperbehandelingen gedaan worden zoals wimperextentions en het bijwerken ervan, kleuren van wimpers en dergelijke meer.”

“Ook voor voetverzorging met de cosmetische pedicure, basic pedicure, lakken van de teennagels zowel gewoon als gellak en meer kan je bij mij terecht. Voorts doe ik ook manicures, gelnagels met tips of met verlenging, gellak op eigen nagel zonder verlenging en – helemaal nieuw – de rubberbase”, licht Maxime het aanbod toe.

Op afspraak

Maxime gaat aan huis werken in de volgende gemeenten: Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, Middelkerke, Diksmuide, Klerken, Hooglede en de regio wordt wellicht nog uitgebreid. Maxime werkt enkel op afspraak.

Reserveren kan via ohlalabymaxime@outlook.com en op het nummer 0480 63 74 70. Oh-La-La! By Maxime is te volgen via Facebook.