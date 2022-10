Nu al files en gehamster, en dan moet weekend nog komen: maand na leegloop draaien deze broers plots dubbele “commerce” aan de grens

“Na het voltanken van de wagen vullen ze hele jerrycans uit hun koffer. Zelfs ’s nachts. Het is de omgekeerde wereld nu.” Aan de Heuvellandse grens wrijven de broers Cardinael zich weer in de handen: een maand na de leegloop door lagere brandstofprijzen in Frankrijk worden ze deze week overladen met Fransen die in eigen land plots geen brandstof meer vinden door een stakingsactie. “En dan moet het weekend nog komen.”

“Van Duinkerke tot Rijsel zitten ze zonder brandstof”, beweert Andy Cardinael (50). Hij is verantwoordelijk voor Station Le Seau in de Seulestraat van de Heuvellandse deelgemeente Nieuwkerke. Het tankstation ligt aan de grens, tussen de Noord-Franse gemeenten Belle en Niepkerke.

“Vlakbij een nationale route in Frankrijk: een ideale ligging voor commerce aan de grens”, zegt broer Anthony (53), die verantwoordelijk is voor de winkel naast het tankstation.

Moeder Nicole begon ermee in 1980, waarna haar zonen overnamen in 2000. “Ze waarschuwde ons nochtans dertig jaar geleden, toen de Europese grenzen wegvielen: le commerce ici, c’est fini. Maar intussen maken wij ons niet meer druk.”

Ook niet een maand geleden, toen de brandstof plots goedkoper was aan de overkant van de grens. “We haalden toen amper de helft van onze normale omzet aan de pomp. Nu draaien we dubbel”, aldus Andy.

Rooskleurige toekomst

De drukte begon begin deze week, en neemt elke dag toe. “Waardoor afgelopen woensdag en donderdag zelfs file ontstond in de straat bij ons tankstation”, vervolgt Andy. “Op een bepaald moment stonden hier meer dan vijftig wagens aan te schuiven, waardoor de wachttijd het half uur overschreed. Sommigen hamsteren zelfs: na het voltanken van de wagen, vullen ze hele jerrycans uit hun koffer. Ook ’s nachts. In de nacht van woensdag op donderdag bijvoorbeeld draaide ik vijfduizend liter! (lacht) De Franse klanten zijn nerveus en wij werken de klok rond, het is heel hectisch. En het is nog niet voorbij. Ik verwacht in het weekend een hele zotte boel, want vermoedelijk duurt die stakingsactie nog even. Ook op langere termijn oogt de toekomst rooskleurig: vanaf november wordt de brandstof hier opnieuw goedkoper dan in Frankrijk.”

Meer volk aan de pomp vertaalt zich in extra klanten in de winkel. “We bieden hier de klassieke grensproducten aan, zoals tabak, drank en chocolade”, wijst Anthony vanachter zijn toonbank.

Pellets verkopen goed

Maar de meeste commerce halen de broers uit… pellets. “Ondanks de forse prijsstijging. We voeren onze pellets in vanuit Oost-Europa en sinds de oorlog in Oekraïne werden de pellets al drie keer duurder. Daarnaast bieden we brandhout, gas, rolgaskachels en kolen aan. Deze energieproducten worden ook duurder door de energiecrisis.”

En zo blijft ook de tweede generatie gouden zaken doen aan de grens. “Intussen bedienen we al kinderen en kleinkinderen van de klanten van ons ma. Of er in onze familiezaak al een derde generatie klaarstaat? Voorlopig niet. Deze drukte begint op onze leeftijd wel te wegen. Maar zo lang we hier commerce kunnen doen, doen we voort.” (TP)