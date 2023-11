Noordstraat pakt tijdens eindejaarsperiode uit met Nordic Secret Santa

De Noordstraat leeft, zo veel is duidelijk. In de eindejaarsperiode pakt het handelaarscollectief uit met een leuke campagne. Met Nordic Secret Santa kunnen shoppers maar liefst 125 geschenken winnen met een waarde van 5.000 euro.

Na de actie van de roze lopers in het Weekend van de Klant loopt er van 8 tot en met 24 december de kerstactie Nordic Secret Santa. “Alle klanten krijgen in die periode een kerstkaart met een QR-periode om deel te nemen aan een wedstrijd”, vertelt Astrid van de Franco Belge. “Wanneer je als klant of Gever die QR-code scant, kies je ook een persoon die je eens een plezier wil doen, een Gelukzak zeg maar. Die Gelukzak maakt kans op een mooie prijs zonder dat hij het dus zelf beseft. Maar ook jij als Gever maakt kans op een mooie prijs want op het einde van Nordic Secret Santa worden de prijzen willekeurig verdeeld over Gevers (1/3) en Gelukzakken (2/3).”

“We voorzien 125 geschenken met een totale waarde van meer dan 5.000 euro. De te winnen prijzen zijn vanaf 8 december te bezichtigen in de etalage van Mamado in de Noordstraat 55. Gelukkig zijn er veel waardebonnen bij want anders zou de etalage een beetje te klein zijn (lacht).”

Bankje met een schapenvelletje

“De 26 deelnemende zaken zullen te herkennen zijn doordat er een bankje met een schapenvelletje en een lantaarn zullen staan. Misschien maken die handelaars er wel een echt kersttafereel van! Bedoeling is dat de Noordstraat een gezellige straat wordt waar beleving centraal staat. Er kruipt veel tijd in de voorbereiding maar het is leuk en de handelaars zijn ongelooflijk enthousiast.”

“We zijn ontzettend gelukkig dat de dynamiek die we voor ogen hadden, aanslaat in onze straat. Er nemen nu ook al meer zaken deel aan Nordic Secret Santa dan aan onze eerste actie tijdens het Weekend van de Klant. Nordic Secret Santa dekt de hele lading: het vindt plaats in de Noordstraat, het is een beetje geheim want de persoon die je nomineert voor een geschenk weet van niets en het is in de kerstperiode.”

De deelnemende handelszaken zijn Phenix, Roots 33, Franco-Belge, Oil & Vinegar, Pop, Tineke Junior, Anna et Maman, TUI, Rima, Strip, Davalie, Quasimodo, Tonttu, Naaicenter Pfaff, Louis & Louise, Mamado, Boutique Albert, de Kruidenmozaïek, Henry Martine, Adonis, North, Cuisine Tossins, De Ooievaar, Bistro Le Nord, Au Grand Café en ’t Spelgeweld. (PS)