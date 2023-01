Nieuwe winkelinrichting zet vers voorop in ALDI Zulte

De inrichting van de ALDI-winkel langs de Staatsbaan in Zulte wordt volledig vernieuwd. Voortaan zullen klanten het versassortiment onmiddellijk vooraan de winkel aantreffen. De werken voor de nieuwe inrichting duren slechts één week. Om de ombouw mogelijk te maken, sluit ALDI Zulte de deuren vanaf zaterdag 28 januari om 16u en heropent de winkel op zaterdag 4 februari.

Het versassortiment bij ALDI is de laatste jaren sterk gegroeid. De discounter biedt een uitgebreid aanbod vers vlees waarvan meer dan 90% van Belgische afkomst is en breidde het aanbod losse groenten en fruit fors uit.

Vers voorop

Dat versassortiment krijgt een prominente plaats vooraan de winkel. Klanten vinden in de vernieuwde winkel alle verse groenten en fruit, vers vlees, en verse vis onmiddellijk bij het binnenkomen van de winkel. Op die manier wordt een heuse versmarktbeleving gecreëerd. Ook het eiland met de wekelijkse promo’s op verse groenten en fruit staat voortaan bij de ingang van de winkel. Verse producten staan immers bovenaan het boodschappenlijstje. “Met onze nieuwe winkelinrichting maken we winkelen nog eenvoudiger voor onze klanten”, zegt Lobke Destrooper, Manager Verkoop van het regionale hoofdkantoor ALDI Roeselare. “Door onmiddellijk vooraan de winkel onze verse groenten en fruit, vers vlees en verse vis aan te bieden kan de winkelkar meteen gevuld worden met het meest essentiële.” De bakkerijafdeling met vers brood, afgebakken koffiekoeken en broodjes blijft aanwezig in de eerste gang. De wekelijkse promoties (de ALDI Specials) komen telkens in het midden van iedere gang. De gekende tijdelijke aanbiedingen op woensdag en zaterdag worden analoog aan de ALDI-folder verdeeld over twee winkelgangen achteraan de winkel.

100 winkels in 2023

De nieuwe inrichting kadert binnen een grootschalige vernieuwing van het winkelpark van ALDI. De discounter opent alle nieuwe en vernieuwde winkels volgens de indeling met vers vooraan. Nu zijn ook de bestaande winkels aan de beurt. In 2022 kregen in totaal een 50-tal ALDI-winkels de nieuwe inrichting. Dit jaar komen er daar nog eens 100 bij. µ

Heropening

ALDI Zulte heropent op zaterdagochtend 4 februari, om 8u30. In afwachting kunnen klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkels in Deinze en Waregem.