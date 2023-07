Nieuwe wijn- en delicatessenzaak aan Gentsesteenweg: “Correcte service is belangrijk”

Reza Jafari en Farsio Hatefi zijn de zaakvoerders van de nieuwe zaak De Wijncentrale, wijn en delicatessen, aan de Gentsesteenweg 96/5 in Harelbeke. De Wijncentrale wordt geleid door manager Filip De Mûelenaere. een oud-leerling van de Hotelschool Koksijde. “Met zijn ervaring kunnen we de klanten bijstaan met raad en daad”, aldus Reza en Farsio, die ook exclusief verdeler van kaviaar zijn.

Einde juni sloot de Poperingse Wijncentrale van Filip De Mûelenaere de deuren. Hij is een oud-leerling van de gerenommeerde Hotelschool in Koksijde en heeft jarenlange ervaring in de horeca als sommelier en importeur van wereldwijnen. “Ik ben bijna op pensioen en kon een associatie aangaan met Reza en Farsio die beschikken over een grotere loods en een prachtige winkel en degustatieruimte. “Zijn 30 jaar ervaring als chef-kok en sommelier is voor ons van onschatbare waarde”, vertellen Reza Jafari (36) en Farsio Hatefi (41), die beiden uit Iran afkomstig zijn. Reza verblijft al 24 jaar in ons land. Farsio is al 10 jaar in België. Zij zijn de zaakvoerders van de nieuwe De Wijncentrale, wijn en delicatessen.

“Iraanse kaviaar is bekend als de beste ter wereld”

“We volgden beiden een opleiding tot sommelier en studeren nog verder om op de hoogte te blijven van de mooie en wonderlijke wereld van de ruim 200 soorten wijn die we aanbieden en vertegenwoordigen, waaronder ruim 70 wijnen exclusief. Alles wat we hebben, van aperitieven tot likeuren, heeft natuurlijk te maken met wijn.” Reza verzorgt de administratie en de financiële documenten, Farsio is logistiek manager.

Kaspische Zee

De zaakvoerders combineren hun scherp geprijsde exquise wijnen en likeuren met een assortiment delicatessen: denk maar aan noten, kruiden, truffels, foie gras, gedroogde fruiten én kaviaar. “Familie van Farsio zijn producenten van kaviaar. Aan de ingang van de Kaspische zee hebben zij een eigen steurkwekerij op een domein”, weet Reza. “Iraanse kaviaar is bekend als de beste ter wereld, en dankt dit aan de natuurlijke omgeving waar hij geoogst wordt: een exclusief en buitengewoon milieu, de waterkwaliteit van de Kaspische Zee, met een diepte tot 900 meter en zeer zuiver. Het heeft de steur, die graag op minimum 75 meter diepte vertoeft, altijd naar deze contreien gelokt.” Kaviaar, ook wel het zwarte goud genoemd, bestaat uit de onbevruchte eitjes van de steur en wordt beschouwd als een delicatesse.

“Die delicatesse hoeft zelfs niet eens zo duur te zijn. Net als bij de wijnen hanteren we scherpe prijzen. We garanderen ook een correcte service. Die is belangrijk geworden: wij passen bijvoorbeeld persoonlijk de menu- en drankkaarten aan van de hotels en/of zaken die bij ons nieuwe wijnen aankopen.”