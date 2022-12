Nieuwe tattooshop in Oostendse Koningsstraat: “Niet gemakkelijk, maar basis is er”

Het was de grote droom van Stijn Nottebaert (35) en Tony Ryckewaert (46) om ooit een eigen tattooshop te starten. Die droom werd werkelijkheid met de opening van Ink’d Factory Tattooshop in de Koningsstraat 27.

De officiële opening is in principe pas in januari, maar Stijn en Tony konden niet wachten om hun zaak nu al open te gooien voor het grote publiek. “De zaak is in principe klaar, dus waarom niet”, vertelt Stijn, die zes jaar geleden professioneel begon te tatoeëren.

Laatbloeier

“Eigenlijk is tatoeëren altijd al mijn passie geweest. Ik tatoeëerde altijd met stiften tot een vriend van mij me vroeg of ik niet wou tatoeëren. Ik vond het initieel een stap te ver, maar gestaag groeide de wil om verder te gaan. Zo kocht ik mijn eerste machientjes en zo ging de bal aan het rollen. Ik tatoeëerde vooral mezelf.” (lacht)

Ook Tony is al even bezig met tatoeëren. “Laat ons zeggen: officieel sinds 2019”, vertelt Tony. “Ik was natuurlijk al veel langer bezig, maar echt professioneel ben ik op mijn 43ste begonnen. Ik was wat ze noemen een laatbloeier. Ik ben dan in een bekende tattoozaak in Oostende gaan werken om de nodige ervaring op te doen.”

Het duo leerde elkaar kennen in de tattooshop waar Tony aan de slag ging. Ook Stijn was er immers aan de slag. “Uiteindelijk is het altijd wel een beetje een droom geweest om een eigen zaak te starten en wie doet nu niet graag wat hij of zij het liefst doet? Zo zijn we wat met elkaar beginnen praten en van het een kwam het ander. Uiteindelijk kwamen we op dit pand in de Koningsstraat uit en de rest van het verhaal is al een deel van de geschiedenis”, aldus Tony.

Moderne look

Het duo wou voor een moderne look gaan in de zaak en die kreeg het ook. “We willen een open sfeer creëren die voor iedereen toegankelijk is. Onze toonbank is een beetje ons paradepaardje. We hebben zwaar geïnvesteerd en het zijn inderdaad moeilijke tijden. Maar we trekken ons op aan de toekomst. Het is niet gemakkelijk om een nieuwe zaak op te starten in deze tijden, maar we hebben al de basis. We hebben zo een beetje onze vaste klanten. We weten dat we zullen moeten knokken om er te staan, maar er is zeker nog ruimte in de stad voor een extra tattooshop. Bovendien kunnen mensen hier televisie kijken terwijl ze genieten. Er is een zithoek en alles wordt hier ter plaatse uitgetekend. Wij kijken er alvast naar uit om aan de slag te gaan”, besluit Stijn.

Het duo krijgt de hulp van Jenny Czöndör (20) die op zelfstandige basis aan de slag gaat in de tattooshop. Je kan er trouwens niet alleen terecht om een tattoo te laten plaatsen, maar ook voor permanente make-up en piercings.