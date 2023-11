Nieuwe overeenkomst maakt lange dronevluchten boven Noordzee mogelijk

Drones kan je voor heel wat toepassingen gebruiken. Om te zorgen dat drones niet in aanvaring komen met bemande vliegtuigen, heeft de POM West-Vlaanderen een akkoord gesloten met de nationale luchtverkeersautoriteit Skeyes.

Hiermee willen ze de weg vrijmaken voor dronevluchten over lange afstand boven de Noordzee en tussen de regionale luchthavens van Oostende en Kortrijk-Wevelgem.

Nieuwe dronetoepassingen

Vluchten met onbemande luchtvaartuigen over langere afstanden bieden een aanzienlijk potentieel voor allerhande toepassingen, waaronder de inspectie in offshore windmolenparken, de bewaking van maritieme emissies en vele andere. Het verkrijgen van vergunningen voor dergelijke activiteiten blijft vandaag de dag uiterst moeilijk voor drone-operators vanwege verschillende wettelijke beperkingen.

Operationeel kader

De oplossing is gebaseerd op de expertise van skeyes, dat een operationeel kader en een set tools heeft ontwikkeld om langeafstandsdrones veilig en efficiënt te laten samengaan met het bemande luchtverkeer. In samenwerking met de POM West-Vlaanderen zal een veilige omgeving gecreëerd worden voor de uitbreiding van de drone-activiteiten boven de Noordzee en tussen de regio’s Oostende en Kortrijk-Wevelgem. Hiervoor worden passende standaarden, procedures en regelgeving uitgerold. Dit levert aanzienlijke voordelen op voor de industrieën die geïnteresseerd zijn in langeafstandsdronevluchten.

West-Vlaanderen als pionier

Deze samenwerking biedt West-Vlaanderen heel wat mogelijkheden. “Duidelijke regels voor bemande en onbemande luchtvaart maken de weg vrij voor nieuwe dronetoepassingen”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Dit biedt een positieve impact op vele industrieën en bedrijven die de voordelen willen benutten van de unieke mogelijkheden die drones bieden. Zo pionieren we naar een dynamische toekomst voor West-Vlaanderen en zijn we klaar om een volgende generatie dronetoepassingen te verwelkomen.”