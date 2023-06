Nieuwe lunchzaak op site van Fijnkost Marcel

Op zaterdag 1 juli opent Nica Lunch Your Way, een nieuwe lunchzaak in de Christinastraat. “Alles draait rond bagels, de saladebar en verse broodjes”, zegt de jonge uitbaatster Nicoletta.

De traiteurszaak Fijnkost Marcel was een begrip in het centrum : de zaak was er meer dan 38 jaar gevestigd en werd dit voorjaar overgelaten. De 19-jarige Nicoletta Codreanu opent er komend weekend haar eigen zaak. “Het kriebelde al enige tijd om op mezelf te beginnen en dit was een mooie gelegenheid. Hier kunnen mensen terecht voor salades, bagels en broodjes met allerlei beleg. Uiteraard focussen we ook op ‘healthy food’”, zegt de jonge onderneemster. Er is ook een terras. Nica Lunch Your Way is gelegen in de Christinastraat 41, vlakbij de Adolf Buylstraat. De zaak is zeven dagen op zeven open van 9.30 tot 17.30 uur.