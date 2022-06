Nieuwe lokalen en vernieuwde visie voor handelaarsvereniging SIDEC in Komen

Met de aanstelling van een nieuwe voorzitter waait een nieuwe wind door SIDEC, de Komense organisatie die de belangen van de handelaars vertegenwoordigt. De eerste initiatieven werden ondertussen al gelanceerd.

SIDEC bestaat 50 jaar en is een onderdeel van de gemeentelijke diensten die zich vooral toespitst op de promotie van de lokale handel. “Ooit was dat anders en moest SIDEC zowel de handel als het toerisme aanzwengelen”, zegt David Kyriakidis (58). Hij is de nieuwe voorzitter van de organisatie en kent de Komense handel als geen ander. “Toen Komen-Waasten een eigen toerismedienst kreeg, werden de activiteiten van de SIDEC volledig toegespitst op het commerciële karakter van onze grensgemeente. Hoewel de bedoelingen van iedereen natuurlijk altijd goed waren, konden we niet om de realiteit heen. SIDEC was in lang vervlogen tijden blijven steken en van echt moderniseren was geen sprake meer.”

Vernieuwde visie

David, zelf al meer dan 40 jaar ondernemer met een eigen zaak in het Komense gehucht Le Bizet, aarzelde niet toen de post van voorzitter vrij kwam. “Enkele leden van SIDEC, samen met de voorzitter, kondigden het einde van hun mandaat aan. Voor sommige waren er familiale belemmeringen, anderen gingen dan weer op pensioen. Het bracht de organisatie aan de rand van enkele moeilijke maanden. Daar kwam dan ook nog bij dat we de coronaperiode nog maar net hadden doorstaan. Het legde meteen heel wat druk op de schouders van iedereen. Voor criticasters was dit het uitgelezen moment om het einde al aan te kondigen, maar ik bekeek het geheel als een nieuwe en vooral frisse start. Het werd meteen de mogelijkheid om met een volledig vernieuwde visie de Komense handel opnieuw op de kaart te zetten.”

Nieuw logo

Als nieuwe voorzitter schudde David meteen de kaarten van de organisatie grondig door elkaar. “SIDEC 2.0, daar zetten we massaal op in. We leven in moderne tijden met heel wat digitale communicatiemiddelen die we ter beschikking hebben. Met onze dynamische ploeg gaan we die middelen massaal aanwenden om de handelaren op zoveel mogelijk vlakken te kunnen ondersteunen. Om die nieuwe stijl in de verf te zetten, hebben we ook gekozen voor een nieuw logo. We nemen binnenkort ook onze intrek in nieuwe lokalen, in het voormalige station van Waasten. Op die manier hebben de Komense ondernemers steeds een plaats waar ze naartoe kunnen met vragen of eigen initiatieven.”

Luisterend oor

“Binnenkort worden ook nieuwe sociale mediakanalen gelanceerd. Als SIDEC 2.0 moeten we te allen tijde een luisterend oor kunnen bieden aan onze leden. Ik beschouw mezelf eerder als spreekbuis en niet zozeer de voorzitter. Zonder het volledige team zouden we helemaal niets kunnen verwezenlijken. Iedereen is een erg belangrijk onderdeel van het grotere geheel.” (SR)