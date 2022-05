Nieuwe handelaarskaart Torhoutsesteenweg in Oostende voorgesteld met muzikale circusparade

De Torhoutsesteenweg in Oostende is een straat met een grote diversiteit aan inwoners en handelaars. Stad Oostende en de sociaal-artistieke organisatie Klein Verhaal maakten een leuke handelaarskaart met een overzicht van alle handelszaken in Torhoutsesteenweg, tussen ’t Paard en de Elisabethlaan. Om de publicatie van de nieuwe handelaarskaart te vieren en voor te stellen, trok vrijdag een muzikale circusparade door de drukke handelsstraat.

De Torhoutsesteenweg is een icoon in Oostende. Het is een straat met een rijke geschiedenis, vele gezichten en een grote diversiteit aan inwoners en handelaars. De sociaal-artistieke organisatie Klein Verhaal onderzocht, samen met Stad Oostende en het Economisch Huis, deze grote diversiteit. Het doel was de handelaars met elkaar te verbinden en de Torhoutsesteenweg opnieuw op een hedendaagse kaart te zetten.

Enorm aanbod

“In de straat is er een enorm aanbod aan winkels, diensten, producten en specialiteiten in alle geuren en kleuren, waardoor het voor klanten soms moeilijk is om hun weg te vinden in de levendige straat”, vertelt Hans De Witte van Klein Verhaal.

“Daarom werd een leuke handelaarskaart gemaakt met een overzicht van alle handelszaken in de Torhoutsesteenweg tussen ’t Paard en de Elisabethlaan met vermelding van een specialiteit die ze aanbieden.”

Muzikale circusstoet

“Met veel toeters en bellen zetten we vandaag, vrijdag, maar liefst anderhalve kilometer van een van de belangrijkste straten in Oostende, letterlijk opnieuw op de kaart. We zijn vertrokken met onze muzikale circusstoet aan het Leopold II-plein en paraderen tot aan de Elisabethlaan, met muzikale stops en animatie aan het Mc Leodplein en de winkel van vzw Antenne.”

“We hopen de verschillende handelaars de kans te geven om op het voorplan te treden met hun bonte mix aan unieke producten en diensten. De nieuwe handelaarskaart met leuke tekeningen van Ella Vandenbussche moet de kooplustigen de weg wijzen.”