Nieuwe fietswinkel Velolo opent vrijdag de deuren: “Winkel én ontmoetingsplek”

Inwoners van Lo hebben met Velolo binnenkort opnieuw een fietswinkel. Zaakvoerders Jan Segaert en Chris Van Nieuwenhuyse willen er een ontmoetingsplaats van maken. “Een belevingsplek rond alles wat met de fiets te maken heeft”, zeggen ze.

In de Rozestraat in Lo zijn al enkele maanden volop bouwwerken bezig. Waar vroeger fotozaak Valcke was gevestigd – de winkel en het aanpalende huis werden gesloopt opent vrijdag fietsenzaak Velolo de deuren.

De bezielers van dit ambitieuze project zijn Jan Segaert (53) uit Lo en Chris Van Nieuwenhuyse (53) uit Pittem. Jan Segaert is bedrijfsleider van Beltherm, een firma gespecialiseerd in luchtbehandelingsinstallaties. Chris Van Nieuwenhuyse was dertig jaar actief in de banksector en toe aan een nieuwe uitdaging. Terwijl Jan Segaert achter de schermen blijft, wordt zakenpartner Chris Van Nieuwenhuyse het gezicht van Velolo. Aan het project ging twee jaar voorbereiding vooraf.

Verenigingsleven

“Het idee voor de fietswinkel komt voort uit onze gezamenlijke passie voor het fietsen en alles wat er mee te maken heeft”, zeggen Jan en Chris. “We hebben onze visie doorgetrokken in de uitstraling van het gebouw dat bovendien heel duurzaam is opgericht. Velolo moet op termijn een ontmoetingsplaats worden voor fietsfanaten, maar eveneens voor de inwoners van Lo-Reninge en het verenigingsleven. Zo zal je in de zaak ook iets kunnen drinken. Er komt ook nog een buitenterras waar mensen hun elektrische fiets zullen kunnen opladen en een spinningruimte met sanitair blok, maar dat zal pas in het najaar af zijn. De spinningruimte zal ook gebruikt kunnen worden voor voordrachten, vergaderingen en teambuildingsactiviteiten. Velolo wordt dus meer dan alleen maar een winkel waar mensen een fiets kunnen kopen of laten herstellen. We willen een belevingsplek creëren waar zowel ervaren fietsers als hobbyfietsers gelijkgestemden vinden. Het wordt de eerste bicycleconceptstore in zijn soort.”

“We verkopen racefietsen, gravelbikes, e-bikes, speedpedelecs, mountainbikes en stadsfietsen van de merken Ridley, Cannondale, Gazelle, Kalkhoff, Riese Muller en Specter”, overloopt Jan Segaert, die trouwens de trotse peter is van profrenner Alec Segaert en junior Tuur Hancke. “We hebben fietsen voor elk budget. Daarnaast kan je bij Velolo ook terecht voor alle herstellingen en fietskleding van de exclusieve merken Rapha en MAAP, of een kwalitatieve bril van Oakley.”

Perfecte positie

Jan en Chris focussen ook op de sportieve fietser. “Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat er weinig zaken zijn die de klanten bijstaan in de verkoop en het onderhoud van sportfietsen”, zegt Jan. “Daarom namen we Christof Naessens in dienst, een topmecanicien met meer dan dertig jaar ervaring. Hij zal ook aan de hand van een dynamisch bike-fitting-systeem de perfecte fietspositie bepalen.”

“We zetten tevens in op de verhuur van fietsen aan onder meer hotels en B&B’s om zo het fietstoerisme in de Westhoek te ondersteunen”, besluiten Chris en Jan. “Een fiets leasen kan ook bij ons. Daarvoor sloten we een overeenkomst af met de vier grootste fietsleasebedrijven.”