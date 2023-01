Nieuwe duurzame verlichting in de Noordstraat in Roeselare

De omschakeling naar ledverlichting is al ruime tijd bezig in Roeselare. Meer zelfs, als het gaat om energiebesparende openbare verlichting, is Roeselare als centrumstad koploper in West-Vlaanderen.

Het uitgebreide led-netwerk betekent een grote energiebesparing. Recent schakelden we, in samenspraak met Fluvius, zelfs nog een versnelling hoger waardoor de Stad al in 2028 100 procent verled zal zijn in plaats van in 2030.

Roeselare kiest voor duurzaam in plaats van donker. “In februari vernieuwen we de openbare verlichting in de Noordstraat. Dit biedt tal van voordelen. De verouderde verlichtingspalen verdwijnen en er komen modernere armaturen op de gevels. Zo krijgen we meer ruimte op de voetpaden, wat goed is voor de toegankelijkheid”, aldus schepen Francis Debruyne.

“De verlichting wordt slimmer ingezet. We voorzien meer licht op die plaatsen waar het nodig is, in functie van een goede zichtbaarheid van het voetpad en de rijweg. De energie slurpende verlichting maakt plaats voor energiezuinige witte ledverlichting. Tussen De Munt en de Grote Markt plaatsen we ook enkele decoratieve palen die de sfeerverlichting van het stadscentrum doortrekken in dit deel van de Noordstraat. Dit is ook een element uit het Kernplan van de Stad, waarmee we voor extra beleving willen zorgen in het centrum.”

Tot eind mei 2023

De vervanging start vanaf februari en duurt wellicht tot eind mei 2023. “De hinder beperkt zich plaatselijk tot het voetpad en de parkeerstrook. De aannemer breekt per zone enkele klinkers uit en bevestigt het lichtpunt op de gevel. De bestaande palen worden weggenomen en het voetpad wordt hersteld. De aanpassingen starten aan de Grote Markt en schuiven zo op in de richting van de Brugsesteenweg. “

Per fase zal er een parkeerverbod gelden aan de straatzijde waar er gewerkt wordt. Dit is nodig om voldoende plaats te bieden aan de kraan en de hoogtewerker. Het verkeer in de Noordstraat kan steeds door.