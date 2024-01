Nieuwe beheerder wil Zilverpand weer doen bloeien: “Meer horeca en lokale ondernemers”

De leegstand drastisch verminderen en van het Zilverpand in Brugge opnieuw een aantrekkelijk winkelcentrum maken. Dat is de ambitieuze doelstelling die vastgoedgroep Ceusters zichzelf heeft opgelegd als nieuwe beheerder van deze site tussen de grote winkelstraten. “Er is hier zeker nog ruimte voor horeca”, klinkt het

Het is een zou zeer: het Zilverpand kampt met een imagoprobleem en heeft te kampen met hardnekkige leegstand. Toeristen, bezoekers en Bruggelingen vinden maar moeilijk de weg naar deze nochtans goed gelegen site, tussen de Noordzandstraat en Steenstraat en tussen ‘t Zand en de Markt. Momenteel zou ongeveer een derde van de totale commerciële oppervlakte er leeg staan.

Maar daar wil Ceusters Vastgoed nu verandering in brengen. Ceusters is gespecialiseerd in verkoop, verhuur en beheer van professioneel vastgoed en is onder meer actief als beheerden van de panden in Wijnegem Shopping Center en winkelcentrum K in Kortrijk.

“Sinds begin januari is Ceusters de nieuwe beheerder van het Zilverpand, dit in opdracht van Primonial Reim, de Franse eigenaar van het winkelcentrum”, zegt Dominique Desmeytere namens Ceusters. “De site biedt heel wat mogelijkheden. We bekijken momenteel met de stad en het Centrummanagement hoe we elkaar kunnen versterken om van het Zilverpand opnieuw een kloppend hart in de binnenstad te maken.”

Hoofdingangen zichtbaarder

“Het is echt onze bedoeling om de site te revitaliseren. Hoe we dat zullen doen? In de eerste plaats moeten de beide hoofdingangen tot het plein visueel sterker uitgewerkt worden zodat het voor passanten zichtbaarder is dat hier iets te doen en te beleven is. We willen ook bewust meer horeca aantrekken, want daar is hier nog wel ruimte voor en dat zorgt voor een bruisende sfeer. Dan bedoel ik wel ‘daghoreca’, want hier op deze site is er ook nog veel bewoning. En om hier ook gezinnen met kinderen naartoe te krijgen, lijkt het aangewezen om wat speeltoestellen te plaatsen.”

“Wat aanbod betreft, denk ik dat we niet moeten richten op kledingwinkels, want die zijn er al meer dan genoeg in Brugge. Interessanter lijkt het ons om lokale ondernemers aan te trekken, en in mindere mate grote ketens. Daar willen we zelfs ook de huurprijzen op afstemmen, die moeten haalbaar zijn. Overigens staan we nu al dichtbij een overeenkomst voor het pand waar lange tijd speelgoedwinkel Bart Smit zat en ook voor het daaraan palende pand.”