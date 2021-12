Nieuwbouw voor telecomintegrator Hanssens uit Roeselare

De telecomintegrator Hanssens uit Roeselare is verhuisd naar zijn nieuwbouw in Hof Ter Weze 4 in Roeselare.

Hof Ter Weze is een kleinschalig industrieterrein: een bedrijfskern midden in een woonkern. “Hiermee gaan we het familiale karakter dat we willen uitstralen versterken. Ook het groen van de omliggende privétuintjes vrolijken onze omgeving op. Architect Stijn Goethals tekende open ruimtes met heel veel licht. Ook investeerden we in de volledige aarding van het gebouw. We weten namelijk dat dit een positief effect heeft op het stressniveau en het welbevinden van de mensen. Verder besteedden we veel aandacht aan de akoestiek in de kantoren. Dat gecombineerd met een clean-desk-beleid zal gegarandeerd onze medewerkers de nodige focus geven”, aldus ceo Philippe Hanssens.

“Wij willen met de nieuwbouw ruimte bieden aan de groei van het Hanssens-team. Onze tweede verdieping is ‘de droomverdieping’. Deze wordt alvast gedeeltelijk ingericht als ontspanningsruimte: een plaats waar je je kan terugtrekken, sporten en amuseren. Deze droomverdieping zal straks ook plaats bieden aan softwarebedrijven en/of startups, waarmee wij kunnen gaan co-creëren. Aangezien ons gebouw op een boogscheut van het Bergmolenbos ligt, gaan we ook wandelvergaderingen of zelfs fietsvergaderingen organiseren. Voor de flandriens onder ons hebben we douches voorzien om de dag fris te starten na een inspannend fietstochtje naar het werk.”

Het gelijkvloers is de plaats waar de klanten ontvangen worden. “We lieten ons begeleiden door Present-IT, een bekend bedrijf in het ontwerpen en maken van experience rooms. Uiteraard zijn alle ruimtes uitgerust met videosystemen die het hybride werken bevorderen. Onze R&D-afdeling krijgt een bijzondere plek in onze nieuwbouw. Gezien wij ook geregeld werken voor banken en politiediensten voldoet ons gebouw en onze werking aan de strenge ISO27001-normering.”

Digitale transformatie

Gestart vanuit telefonie en videoconferencing is Hanssens geëvolueerd naar de partner die KMO’s, grote bedrijven, overheden en zorginstellingen van a tot z begeleidt bij de digitale transformatie van hun communicatiesysteem. Hanssens helpt hen met het oplossen van vraagstukken rondom – geautomatiseerd – klantcontact en de bijhorende communicatietechnologie en adviseert organisaties bij de optimalisatie van hun communicatieplatform en bedrijfsprocessen.