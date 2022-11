Nieuw filiaal bakkerij Versavel opent op Paardenmarkt in Poperinge

Familiebedrijf Versavel uit Ieper heeft de deuren van hun Poperingse filiaal officieel geopend. Er is een warme bakkerij gevestigd en ook de producten van Carrefour worden aangeboden.

In Ieper is bakkerij Versavel een bekende en gevestigde waarde, en nu vind je hen dus ook in Poperinge op de Paardenmarkt. In 2021 werd bakkerij Versavel een Carrefour Express filiaal, maar hun eigen bakkerij bleef ook aanwezig. “Er werd ons de vraag gesteld of we een filiaal in Poperinge zagen zitten, waarbij we ook een eigen bakkerij mochten starten”, zei Marieke Versavel (30) toen we enkele maanden geleden op bezoek gingen in het Poperingse filiaal.

Meerwaarde voor Hoppestad

“Over dat voorstel hebben we heel goed nagedacht en we zijn ervan overtuigd dat we een meerwaarde kunnen betekenen in de Hoppestad. Het pand op de Paardenmarkt heeft ook een goede ligging. We bevinden ons in het centrum en er is ruime parkeergelegenheid.” Samen met haar broer Marijn (32) en vader Martin (58) runt ze ‘Versavel: Bakkerij en Carrefour Express’ in Ieper en Poperinge. (LBR)