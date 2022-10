Nieuw bedrijfsgebouw met focus op duurzame groei voor BO-Solutions in Roeselare

BO-Solutions, maakbedrijf van metalen precisie onderdelen op maat ruilt vanaf 1 november de Zwaaikomstraat definitief in voor een gloednieuw bedrijfsgebouw in Bedrijvenpark Wijnendale in de Liebeekstraat 9 in Roeselare.

Anderhalf jaar geleden ging Demo Architecten uit Izegem aan de slag voor BO-Solutions. Dat resulteerde in de realisatie van een energieneutraal bedrijfsgebouw.“Ik vind het belangrijk om als bedrijf maatschappelijke impact te creëren en om anderen mee te nemen in dit verhaal” vertelt Bart Vandepitte, CEO. “Dat doen we samen met onze klanten en leveranciers. Maar we willen ook een verschil maken voor onze medewerkers, door hen onder andere een comfortabele, fijne werkomgeving en een bedrijfscultuur met focus mens te bieden. We vinden het belangrijk dat ze de kans krijgen om te blijven leren of dat ze blijvend getriggerd worden om bijvoorbeeld te kiezen voor duurzamere manieren van vervoer. Dat maakt van een medewerker een ambassadeur.”

880 zonnepanelen

“Duurzaamheid zit al ruim negen jaar verankerd in de bedrijfsstrategie. Deze nieuwbouw was een mooie kans om de goede bedoelingen verder om te zetten in actie. Een superefficiënte dak-, muur- en vloerisolatie was de basis. Een groot deel van de energie zal lokaal gerecupereerd worden uit de warmte van de meer dan vijftig machines en op het dak werden 880 zonnepanelen geplaatst. Toch zal er spaarzaam omgesprongen worden met energie en hoopt dit bedrijf om op termijn misschien wel enkele omliggende woningen of bedrijven te kunnen bevoorraden.”