Neutrale geldautomaat op parking supermarkt in Kortrijk

Op de parking van Delhaize Sint Rochus in Kortrijk staat een bankneutrale geldautomaat, een primeur voor de supermarktketen. Het zogenaamde cash-punt is er geplaatst door Batopin, een netwerk van bankneutrale automaten, opgericht op initiatief van Belfius, BNP Paribas, Fortis, ING en KBC.

Op heel veel plaatsen verdwijnen geldautomaten. Batopin bouwt een nieuw, geoptimaliseerd netwerk van cash-punten uit, die evenwichtig verspreid zijn over het grondgebied en daar geïnstalleerd worden waar de burger echt op zoek gaat naar contant geld.

Neutraal netwerk van bankautomaten

Om te bepalen waar cash-punten best komen houdt Batopin rekening met een aantal sleutelfactoren zoals woon- en/of werkomgeving, verplaatsingspatronen en ook zeker met de plaatsen waar mensen op zoek zijn naar cash geld. Het grote voordeel van dit neutrale netwerk is dat het niet de locaties selecteert waar bankfilialen hun kantoren huren, maar veeleer de locaties waar de mensen daadwerkelijk contant geld gebruiken: in winkelstraten, in de buurt van markten, op weg naar hun werk, vrije tijd en shopping, enz. Supermarkten zijn vaak centraal gelegen en er passeren dagelijks heel wat mensen die boodschappen doen.

Daarvoor wil het onder andere samenwerken met Delhaize. Het is de bedoeling dat er op 10 parkings van Delhaize neutrale cash-punten komen. Delhaize ziet het als een extra service voor hun klanten. Op basis van een analyse werd gekeken waar die cash-punten best zouden komen en zo werd een lijst opgesteld van 10 Delhaizeparkings verspreid over het hele land. Het eerste dus in Kortrijk.

(MVM)