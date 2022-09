Netwerkevent voor bedrijven bij RS Motors in Ingelmunster

Op vrijdag 2 september nodigde het gemeentebestuur en de lokale economische raad alle bedrijven van Ingelmunster uit voor een netwerkevent.Ruim 150 lokale ondernemers ontmoetten elkaar op een bijzondere locatie: RS Motors in de Kortrijkstraat.

Spreker Pieter-Jan Mollie van storytelling agency Thinkedge bracht met ‘Hoe start je een merk op Mars?’ een toelichting over de toekomst van de communicatie.Daarna kregen de ondernemers meer uitleg over Tifogames, een gratis online pronostiek tijdens het WK voetbal. Ingelmunster gaat er samen met de lokale handelaars op zoek naar de beste voetbalkenner van de gemeente. Meer info daarover volgt later. Het netwerkmoment werd afgesloten met een drankje en een gezellige babbel. Ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ slagerij Johan Stols zorgde voor de hapjes. Het Ingelmunsterse eventbureau Bazoeka stond in voor de bediening. “Wij vinden het als gemeentebestuur belangrijk om de lokale handelaars te steunen”, zegt schepen van lokale economie Katrien Vandecasteele. “Op dit event komen ze in contact met elkaar en krijgen ze heel wat nuttige info mee. Het is fijn om samen met de lokale economische raad de Ingelmunsterse ondernemers te ontvangen om zo’n mooie locatie. Dank je wel aan RS Motors voor de ontvangst.” (Patrick D.)