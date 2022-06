Nergens zoveel miljoenenwoningen verkocht als in West-Vlaanderen

Hoewel de woningprijzen de pan uit rijzen en het leven steeds duurder wordt, brak de markt van het luxevastgoed vorig jaar alle records. Dat blijkt uit een analyse van Hillewaere Vastgoed. In 2021 werden er in West-Vlaanderen 260 huizen en 268 appartementen voor meer dan 1 miljoen euro verkocht. Dat is de helft (49,2 procent) meer dan in 2020.

De stijging is iets hoger dan een Vlaamse gemiddelde (+45 procent). Met 528 transacties bezet West-Vlaanderen bijna een derde (31 procent) van de Belgische luxevastgoedmarkt. De reden daarvoor ligt vooral aan onze kust. (lees verder onder de grafiek)





Miljoenengemeente Knokke

“West-Vlaanderen heeft meerdere regio’s die hoge vastgoedprijzen kennen, zoals Brugge, Nieuwpoort, De Haan, De Panne en uiteraard Knokke-Heist. Deze laatste gemeente steekt er echter met kop en schouders bovenuit, vooral voor de aankoop van tweede verblijven”, aldus Bart Van Delm, Algemeen Directeur van Hillewaere Vastgoed.

Nergens werden zoveel miljoenenwoningen verkocht als in Knokke-Heist. Vorig jaar vlogen maar liefst 153 huizen en 235 appartementen over de virtuele toonbank, waardoor deze badstad de Belgische koploper blijft in de markt van luxepanden. De eerstvolgende in de ranking van de luxeflats tekent bijna zeven keer minder transacties op, bij huizen is dat de helft minder.

Ouder publiek

“Dankzij het luxe karakter van de kustgemeente, het schaarse aanbod op de beste locaties en een toegenomen vraag naar eigendommen waar er ook ruimte is voor een home office, is de gemiddelde verkoopprijs er in 2021 nog flink gestegen”, verklaart Bart.

“We spreken over ruim 527.000 euro voor een appartement (+3 procent) en ruim 831.000 euro voor een huis (+11,5 procent). Wanneer de vraag groter wordt in zo’n populaire en steeds duurdere gemeente, kom je met een vermogend publiek ook sneller uit bij woningen die boven het miljoen euro liggen.”

Verder blijkt uit de analyse dat het hoofdzakelijk 45-plussers zijn die zich een miljoenenwoning aanschaffen. “Zij hebben namelijk al een zeker vermogen opgebouwd - en soms wat geërfd - en zijn op zoek naar comfort en meer ruimte voor de kinderen, die doorgaans ook al wat ouder zijn”, klinkt het.