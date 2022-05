Nergens in Vlaanderen meer vastgoedmakelaars dan in West-Vlaanderen

België telt een recordaantal vastgoedmakelaars. In 2021 waren er 10.950, zo staat in het jaarverslag van het beroepsinstituut BIV. Tien jaar geleden waren ze nog met 8.840. In Vlaanderen zijn de meeste makelaars te vinden in West-Vlaanderen (1.621) en in Antwerpen (1.478).

West-Vlaanderen moet wel de duimen leggen voor het Brussels gewest, waar 1.941 vastgoedmakelaars actief zijn. Vastgoedmakelaar is vooral een mannelijk beroep: vrouwen maken slechts een derde uit van de totale populatie, al neemt hun aantal wel toe. De gemiddelde leeftijd van een vastgoedmakelaar ligt op 48 jaar.

Syndicus blijkt dan weer een knelpuntberoep: slechts 453 vastgoedmakelaars ontfermen zich uitsluitend over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Daarnaast zijn er nog 3.033 zowel bemiddelaar als syndicus, maar niet altijd even actief. Het BIV wil het beroep aantrekkelijker maken en lanceerde daarom een bevraging om de pijnpunten in kaart te brengen.

Beschermd beroep

Vastgoedmakelaar is een beschermd beroep: het BIV moet de erkenning goedkeuren. Dat gebeurt nadat de kandidaat slaagt voor een competentietest, stage en bekwaamheidstest. Vastgoedmakelaars moeten zich ook jaarlijks laten bijscholen en de deontologische regels respecteren. Bij niet-naleving wordt er tuchtrechtelijk opgetreden.

Vorig jaar werden er 1.500 tuchtdossiers geopend na een klacht of een proactief onderzoek, waarop 183 zware sancties volgden (32 schrappingen en 151 schorsingen) en 113 lichte sancties. Het BIV opende ook 408 dossiers naar illegale makelaardij, 30 meer dan in 2020. Zo’n 17 illegale beoefenaars van de job moesten hun activiteiten stopzetten.