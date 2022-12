Nel en Peter uit Nieuwmunster maken gadgets in hout voor ieders smaak

Nog op zoek naar een origineel geschenkje voor de feestdagen? In de webshop van Nel Dehollander en Peter Bode uit Nieuwmunster vind je houten gadgets voor ieders smaak.

Kerstballen met de namen van je geliefden in, een leuke flesopener of gepersonaliseerde sleutelhanger: bij Letterlijk & Figuurlijk vind je een heel arsenaal ambachtelijk gemaakte hebbedingetjes. Nel Dehollander (42) en Peter Bode (46) draaien, zagen, snijden en laseren al hun producten uit het juiste hout.

Miniatuurvolksspelen

“Een passie die ik meekreeg van thuis”, zegt Nel. Haar ouders hadden in de Westhoek een restaurant met miniatuurvolksspelen, vervaardigd uit hout. “Zo raakte ik al vroeg door de microbe gebeten.”

Nel gaf de microbe op haar beurt door aan haar man. “Peter is eigenlijk van opleiding mecanicien, maar schoolde zich om. Hij is van nature erg handig”, knipoogt ze.

Nel baatte een tijdlang een winkeltje met houten speelgoed uit in de Westhoek, naast het restaurant van haar ouders. Toen ze naar Nieuwmunster verhuisden, besloten Nel en Peter daar verder te gaan met een webshop. “Eigenlijk is het vooralsnog meer een website dan een webshop, maar ik volg momenteel een cursus webdesign”, zegt Nel.

Geboorteplaatjes

“Ondertussen vinden mensen via mond-tot-mondreclame wel steeds vlotter hun weg naar onze site. We kregen al opdrachten voor bedrijfslogo’s en hebben veel klanten uit Nederland. Ook onze geboorteplaatjes doen het erg goed. We maken die op verzoek, in ons eigen ateliertje.”

Nel en Peter zijn met hun houten gadgets ook geregeld terug te vinden op beurzen en ambachtelijke markten.

“Alle aankopen kunnen bij ons thuis worden opgehaald, maar verzenden is uiteraard ook mogelijk. Vanaf 75 euro is de verzending gratis. En bij wie in de regio Groot-Zuienkerke woont, komen we de bestelling met plezier aan huis leveren”, besluit Nel.