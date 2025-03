Negentien zaken verdwenen op goed jaar tijd in Ooststraat: “Dit is geen Roeselaars verhaal”

Roeselare, inkoopstad van West-Vlaanderen. Dat was in de vorige eeuw de roepnaam van Roeselare. En dat klopte ook want in Roeselare kon je werkelijk voor alles terecht. Veel mensen klagen nu dat de winkels in het centrum allemaal verdwijnen. Perceptie of niet? Wij proberen het uit te zoeken.

Praat tegen tien Roeselarenaars en acht zullen er je zeggen dat het centrum van Roeselare leegloopt en de mooie zaken in het straatbeeld sluiten. De redenen die ze aanhalen zijn divers: er is geen parkeergelegenheid, de huurprijzen van de winkels zijn te hoog de winkelproducten zijn veel te duur. Maar is dit werkelijk zo?

Wij proberen een antwoord te geven op de vragen waarom het Roeselaarse centrum zo snel verandert en of er inderdaad een leegloop van winkels is.

Wij namen zelf de Ooststraat als uitgangspunt. De straat die de Grote Markt met het station verbindt, is van oudsher de commerciële slagader van de stad. Wat blijkt vandaag? Op ruim een jaar zijn er negentien handelszaken gestopt, failliet of ze verkopen uit wegens einde handelsactiviteit. En daarbij niet van de minste. Verleden jaar verdwenen al Zara en C&A, maar we vinden ook zaken als Valian, Casa, De Paternoster, Terre Bleue en Boggi bij de winkels die zullen verdwijnen of al verdwenen zijn.

Pensioengerechtigd

“Dat is een cyclus en het zal wel weer beter gaan”, vertelt een winkelier die al sinds jaar en dag een zaak heeft in de Ooststraat, maar liefst anoniem reageert. “Ik ben er zeker van dat het stadsbestuur bezig is met oplossingen te zoeken om hier snel weer een mooie winkelstraat van te maken. Enerzijds is er natuurlijk het veranderend koopgedrag van de consument en anderzijds is er ook een hele generatie winkeliers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of al lang heeft bereikt. En als je het geluk hebt dat een jongere generatie je levenswerk verder doet, blijft de zaak bestaan. Anders verdwijnt die.”

“Iedereen weet en beseft dat de retail zware tijden meemaakt”, zegt Sam Nuytten, voorzitter van vzw Shopping & Centrum. “Dat is geen Roeselaars verhaal, kijk maar naar de leegstand in Brugge, Oostende en Kortrijk. Het online shoppen is natuurlijk een belangrijke factor want sedert corona is het koopgedrag veranderd en richting online geëvolueerd. Neem daar nog bij dat sommige grote ketens beslissen om vestigingen te sluiten of zelfs failliet gaan. In Roeselare hebben we dan enkele handelaars die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of er al over zijn en beslissen om te stoppen. Maar shoppers moeten ook in eigen boezem kijken en daadwerkelijk fysiek komen shoppen in plaats van aan muisklikshoppen te doen.”

Derde pand

“Maar we zullen inderdaad weer een mooi verhaal schrijven in samenwerking met de handelaars en de stad. Ik zie het als een bokser die even neergaat, acht seconden wordt geteld, dan weer rechtkrabbelt en verder bokst. Ik geloof rotsvast dat dit in Roeselare zal gebeuren. We hebben trouwens genoeg voorbeelden van winkels die deze positieve boodschap uitstralen.”

Eline, Hanne en Joke van Amorie beleven mooie tijden in Roeselare. © stefaan beel

“Roeselare is top voor ons”, lacht Hanne Pinoy van Amorie in de Vlamingstraat. “Dit is al het derde pand in deze straat waar we onze shop hebben, telkens iets groter. En dit pand botst ook alweer op zijn limieten (lacht). Van in het begin combineren wij online verkoop met een fysieke winkel en dat loopt zeer goed. Dit weekend houden we op zaterdag en zondag trouwens onze Feel Good Days. Iedere shopper krijgt een gratis boeketje en 10 % korting op het duurste item dat ze kopen.”

Stadsklanken

Eenzelfde geluid horen we bij Steven Van der Elst, gedelegeerd bestuurder bij Marie Méro waarvan er twaalf winkels in België en Nederland zijn. “De stad blijft niet bij de pakken zitten en werkt pro-actief. Roeselare is de enige stad waar ze alles zo goed opvolgen, meedenken en luisteren naar de handelaars.Ze komen zelf met initiatieven en bieden ondersteuning in tegenstelling tot veel andere steden.”

“We kunnen uiteraard het licht van de zon niet ontkennen”, zegt Bregt Vermeulen die verantwoordelijk is voor de citymarketing van Roeselare. “De retailsector bevindt zich in woelig water. Het zou mooi zijn als de sector opnieuw evolueert naar de cijfers van pre-corona, maar makkelijk zal dat niet zijn. Veranderd koopgedrag, (internationale) faillissementen en pensionering zijn factoren die meespelen. Maar als we de leegstandcijfers van 2024 bekijken dan zien we dat Roeselare met 10,6 % leegstand steden als Antwerpen (12,2 %), Genk (13,5 %), Kortrijk (13,9 %), Aalst (14 %), Hasselt (15,4 %) en Turnhout (20 %) achter zich laat.”

“Roeselare is en blijft een shoppingstad”, neemt Stijn De Zaeytijd, kabinetscoördinator van de burgemeester, over. “In 2024 zijn er negen nieuwe handelszaken bijgekomen in het hart van de stad. Het zijn Chocres (Ooststraat 41), Mon Choix (Ooststraat 107), Flavie (Delaerestraat 13), Eyes & More (Ooststraat 70), Hawaiian Poké Bowl (Grote Markt 10-11), Lunchbar Mellon (Ooststraat 66), I-Services (Ooststraat 46), Brookz Boutique (De Munt 13) en Isado (Wallenstraat 10).”

“Maar we steken ons hoofd niet in het zand. We nemen gerichte maatregelen om de veerkracht van onze handelskern te versterken en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten”, beaamt burgemeester Kris Declercq.

RSL Retail Academy

“We zetten volop in op de vierpikkel van beleving, acquisitie, retentie en infrastructuur”, besluit Emma Minderhout, diensthoofd Economie. “We trekken bezoekers naar Roeselare met sterke campagnes zoals de Radio2-kerstactie of de Libelle Lentedagen en blijven inspanningen doen om het centrum te promoten als een aantrekkelijke bestemming. Daarnaast hanteren we een actieve aanpak om ondernemers en handelaars naar Roeselare te halen door het inzetten van een acquisitiemanager van Shopping & Centrum om nieuwe winkels aan te trekken en door een uitgebreid subsidiestelsel. Bestaande ondernemers kunnen rekenen op een restylingpremie als ze hun zaak vernieuwen en kunnen ook deelnemen aan de RSL Retail Academy. Ook op het vlak van infrastructuur is er veel gebeurd: de Ooststraat en de Jan Mahieustraat zijn heraangelegd en de verlichting in de Noordstraat is vernieuwd. Ook op het vlak van parkeren blijft Roeselare de allergoedkoopste centrumstad. Het zijn inderdaad uitdagende tijden voor de winkelkernen maar we blijven niet bij de pakken zitten. We werken iedere dag keihard om onze stad te promoten en nog aantrekkelijker te maken.”