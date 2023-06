Negen nieuwe labels ‘Handmade in Brugge’

Handmade in Brugge reikt samen de Stad jaarlijks een label uit aan makers die uitblinken in hun ambacht. Op donderdagavond 15 juni werden in De Republiek negen nieuwe labels uitgereikt. Onze stad telt ondertussen 97 Handmade in Brugge makers.

Handmade in Brugge laat stadsbewoners én -bezoekers kennismaken met het rijke ambachtelijke verleden, en tegelijk ook met het lokaal creatief & innovatief ondernemerschap van vandaag. Dat doet ze door volop in te zetten op de promotie van ambachtelijke makers d.m.v. een brede publiekswerking en de uitreiking van een kwaliteitslabel.

Ambacht

Op donderdag 15 juni reikte een professionele jury 9 nieuwe Handmade in Brugge labels uit. Ondertussen telt deze community 97 professionele labelhouders en tegelijk een nog veel breder ecosysteem aan allerhande makers.

Voor de makers in kwestie vormt dit label een erkenning voor zijn/haar ambachtelijk vakmanschap. Naast het verwerven van een grotere naamsbekendheid komt de maker in een uniek netwerk terecht wat zorgt voor extra inspiratie en kennisuitwisseling. Handmade in Brugge neemt deze makers ook mee onder de arm voor boeiende projecten die hen telkens weer uitdagen en stimuleren tot innovatie en co-creatie.

Wegwijzer

Het Handmade in Brugge label vormt voor de consument een belangrijke wegwijzer. Het maakt duidelijk wanneer een product effectief ‘handmade’ is.

Unieke, handgemaakte, kwalitatieve producten staan hoog aangeschreven bij een steeds breder wordend publiek. De vele bezoekers van het Sashuis zijn hier het levend bewijs van. Sinds eind 2022 heeft Handmade in Brugge daar een eigen stek. Op deze historische plek in het toeristische hart van de stad worden Brugse ambachtelijke makers verrassend in de kijker gezet. Naast ruimte voor expo’s, workshops en lezingen is er ook een shop met ambachtelijke producten.

Negen nieuwe labelhouders

De negen nieuwe labelhouders zijn de volgende. Bakkerij Joseph is een back to basics desembakkerij. Ruben Cools werkt uitsluitend met Belgische bloem zonder additieven. Bij kaas- en zuivelboerderij Baliehof bruist het van leven! Ze verzorgen er hun eigen koeien, maken en verkopen verse zuivelproducten en ontvangen groepenmet open armen. Krista is reeds 34 jaar kaasmeester en won enkele internationale prijzen.

Design by Daaan maakt unieke designlampen met gerecupereerde materialen uit vervlogen tijden: een kristallen vaas, de plafonniere van bij “de bomma” of een afgedankte deegrol. Ghek design ontwerpt en realiseert artistiek & strak maatwerk. Vansmeed- en snijwerk tot houtskelet- en metaalbouw zoals trappen, serres, pergola’s, luifels, balustrades, deuren, meubels.

Handgemaakt

House of Mawi is een magische en inspirerende plek waar je ondergedompeld wordt in de wereld van keramiek. Je kan er Wilma’s handgemaakt servies bewonderen in een intieme en relaxte sfeer met een drankje en een hapje erbij. Laura, een kaarsenmaker van de tweede generatie, legt zich toe op het maken van kwalitatieve kaarsen.

Karte Letterpress is een creatieve drukkerij met een passie voor papier. Ze ontwerpen en drukken uitnodigingen en kaarten met de ambachtelijke letterpresstechniek en spelen daarbij graag met speciale papiersoorten en afwerkingstechnieken. Leather Be staat voor modieuze lederen handtas, helemaal handgemaakt en afgewerkt tot in de puntjes. Samen met de klant gaan ze op zoek naar de perfecte handtas uit de bestaande collectie of volledig custom made.Duurzaamheid dragen ze hoog in het vaandel door het werken met milieubewust gelooid Europees lederof vegan appelleder.

Gin

Wist je dat de beste gelagerde gin ter wereld in Brugge wordt gemaakt? Het trio achter The Bruges Gin Society distilleert de internationaal bekroonde Black Swan Gin en Gold Swan Gin op ambachtelijke wijze op de plek waar die ene zwarte zwaan ooit zwom.