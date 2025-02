Nederlander Henk is het nieuwe gezicht van café Spearhead in Dadizele

Café Spearhead in de Beselarestraat in Dadizele heeft nieuwe uitbaters. De Nederlander Henk Van der Vegt is er tijdens de week het vaste gezicht, tijdens de weekends helpen zijn dochter Nathalie en schoonzoon Alex Duchateau er een handje. “Dankzij hun steun is dit mogelijk.”

Een Nederlander die plots een horecazaak in Dadizele runt. Het lijkt erg opvallend, maar eigenlijk is het geen toeval dat Henk Van der Vegt neerstrijkt langs de Beselarestraat. “Ik leerde mijn ex-vrouw hier in de streek kennen. Mijn dochter Nathalie woont in Moorslede, maar ik runde de voorbije zeventien jaar een horecazaak in Rotterdam. Ik wou nu terug wat dichter bij Nathalie wonen”, aldus Henk. Het was Nathalie die haar vader voorstelde om Café Spearhead te runnen en ook boven de horecazaak te gaan wonen. “Lang geleden baatte ik nog enkele jaren café De Zon in Zonnebeke uit. Ik ken dus wel al wat de mentaliteit van de Vlamingen. In vergelijking met in Nederland komt men hier al vroeger op de dag over de vloer voor een pintje.”

Café Spearhead is enkel op maandag gesloten. Henk opent er telkens de deuren om 14 uur, op zondag vanaf 10 uur. “De klanten zijn erg interessant dat het café terug open is. De eerste klant was, puur toeval, een Nederlander. Binnen enkele weken is het hier rally in Dadizele. Dan komt er een bus met dertig Nederlanders naar hier.”

Nieuwe tapbiljart

Henk runt het café niet alleen. Hij wordt tijdens de weekends geholpen door zijn dochter Nathalie en zijn schoonzoon Alex. “Zonder hen zou het ook niet mogelijk zijn.” Het jonge koppel droomt al enkele jaren van iets in de horeca. “We hebben elk onze vaste job, maar tijdens de weekends kunnen we pa wat aflossen.” Inmiddels plaatste de familie al een nieuwe tapbiljart in het café en hangen er ook enkele dartsborden. “Jong en oud zijn hier meer dan welkom. We hopen hier in de toekomst ook met enkele verenigingen te starten.”

Ondertussen is het voor Henk vooral terug aanpassen aan het West-Vlaamse dialect. “Al doen sommige klanten wel erg hun stinkende best om A.N. te praten. Gelukkig heb ik inmiddels ook al enkele nieuwe West-Vlaamse woordjes geleerd. Dit zit goed, we gaan er met zijn drieën een mooi volkscafé van maken waar op tijd en stond ook plaats is voor een feestje.”