Nana Dassonville komt op tegen muziek in Ieperse winkelstraten: “Beter meer groen”

Haar toewijding voor het gebruik van 100 procent natuurlijke producten leverde Nana Dassonville van Hoofdzaak Nana twee jaar geleden de titel van Krak van Heuvelland én de Groene Pluim van Stad Ieper op. Nu staat ze op de barricades tegen muziek in de Ieperse winkelstraten.

Johanna ‘Nana’ Dassonville (57) woont dan wel in Westouter, door al 34 jaar een kapperszaak te runnen in het stadscentrum mag ze zich ook een ‘Ypersche Katte’ noemen. Ze gaat er prat op dat ze de enige kapster is in België die enkel met 100 procent natuurlijke producten werkt. “Ondertussen is het al dertig jaar dat ik met volle overtuiging op deze manier werk. Ik ben altijd milieubewust geweest. Zo bestaat het interieur van mijn kapsalon uitsluitend uit tweedehandsspullen. Je moet de lijn doortrekken”, vindt Nana.

Zijn de producten die andere kappers gebruiken dan vervuilend?

“Ten eerste zijn ze ook al niet goed voor je haar. Chemische kleuringen bevatten ammoniak. Ik vind het raar dat iedereen het normaal vindt dat je ammoniak op je hoofd smeert. En ze voegen siliconen toe aan shampoo om te verdoezelen dat je haar kapot is. Silicone is eigenlijk plastic dat je rond je haar doet. En al die kleine microplastics komen in het water terecht en zijn er nog moeilijk uit te filteren.”

Waarom ben jij dan de enige die wel natuurlijk werkt?

“Je leert het niet op school. Als je met natuurlijke producten wil werken, moet je eigenlijk van nul herbeginnen wanneer je afgestudeerd bent. Ik heb het beetje bij beetje geleerd door te testen op lokjes buffelhaar. Maar het is heel anders werken dan met chemische kleuringen. Het is niet zo simpel. De kleur is bij iedereen anders, naargelang je oorspronkelijke haarkleur.”

“Ik wil niet altijd en overal muziek opgedrongen krijgen”

Je won de Groene Pluim en werd Krak van Heuvelland in 2022. Hoe blik je daarop terug?

“Dat was wel leuk, want bij de Groene Pluim waren ook grote bedrijven als BonMush en De Trog genomineerd. Ik had het echt niet verwacht. Of ik me een strijder voor het milieu voel? Ja, eigenlijk wel. Ik hoop dat meer mensen mijn weg opgaan. Want die chemische producten komen uiteindelijk allemaal in ons water terecht. En vroeg of laat komt het zo ook in onze voeding. Ook het winnen van de Krak was leuk. Na alle energie die ik in het zoeken naar de juiste natuurlijke producten gestoken heb, is het leuk om daarvoor een pluim te krijgen.”

Heb je nooit overwogen om naar Ieper te verhuizen?

“Een paar keer wel ja. Maar ik woon daar ook zo mooi in Westouter. Maar ik vind Ieper een supermooie stad. Niet te groot, niet te klein, op mensenmaat, veel groen… Alhoewel, het enige minpunt is de Leet. Dat mocht wel groener geworden zijn. De Rijselstraat is wel een mooie en brede straat, waardoor ik hier veel licht heb. Super ook dat die galerijen en kunsthuizen erbij gekomen zijn. Echt een meerwaarde voor de stad.”

Ben je iemand die betrokken is bij wat er in het stadscentrum gebeurt?

“Zeker. Zo ben ik gestart met een petitie om geen muziek in de winkelstraten af te spelen. Het stadsbestuur heeft plannen in die richting. Ik kies er al meer dan dertig jaar voor geen muziek af te spelen in mijn zaak. Heel veel van mijn klanten appreciëren dat. Oef, zalig dat het hier zo rustig is, zeggen ze als ze binnenkomen. Pas op: ik luister heel graag naar muziek, maar ik wil maar muziek horen op de momenten dat ik het wil en de muziek die ik graag hoor. Nu wordt muziek altijd en overal opgedrongen.”

Krijg je veel respons?

“Veel mensen gaan akkoord. Voor veel mensen stoort die muziek, denk maar aan mensen met autisme of mensen die wonen in de winkelstraten… , mensen die een hoorapparaat hebben… Er is ook onderzoek naar de impact van lawaai op de gezondheid. Voor mij is muziek in de straat gewoon lawaai extra, bovenop het verkeer en alles rondom ons. Ik ben pas vorige week begonnen met de petitie, maar heb toch al een dertigtal handtekeningen.

Wat vinden de handelaars ervan?

“Ik denk dat het net de handelaars zijn die muziek willen, omdat ze denken dat er daardoor meer volk naar de stad gaan lokken en de leegstand zal verminderen. Ik denk dat niet. Meer groen in de straat zou dat misschien wel doen.”

Nog dingen waar je een ongezouten mening over hebt?

“Het zwartepietendebat. Daarover heb ik ook iets geplaatst op Facebook. Ik vind dat het in deze tijden een kleine aanpassing is om in plaats van zwarte schmink, rode lippen en kroeshaar gewoon enkele roetvegen te doen. Dan blijft de traditie toch ook bestaan, en doe je niemand pijn.”

Wat brengt de toekomst?

“Gewoon doordoen met mijn supertoffe job. Ik heb supertoffe klanten… Ik kan iets doen met mijn handen, maar toch heb ik ook heel leuke gesprekken. Zo leer ik ook nog steeds veel bij.”

Wie de petitie tegen muziek in de winkelstraten wil ondertekenen, kan mailen naar Johanna.dassonville@telenet.be.