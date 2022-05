Nachtwinkel in Langemark bedreigd nu handelspand te koop staat

Het gebouw in de Statiestraat 3 in Langemark waar Nawtey Singh de nachtwinkel Stop Night Shop uitbaat, staat al anderhalve maand te koop. De eigenaar had plannen om er te investeren in een nieuwe handelszaak, maar de wegenwerken in het centrum van Langemark deden die plannen in het water vallen. Nu kan het gebouw voor 159.000 euro het uwe zijn.

Je ziet het misschien niet van buitenaf, maar het pand in de Statiestraat 3 staat wel degelijk te koop. Het pand wordt momenteel verhuurd en uitgebaat als de nachtwinkel Stop Night Shop, maar de eigenaar wil ervan af. “Het is inderdaad zo dat het gebouw te koop staat”, vertelt Gilles Tanghe van Era@Home. “De eigenaar heeft ons expliciet gevraagd om een beetje op de achtergrond te blijven. Vandaar dat we ook geen bord hangen. Ook uit respect naar de nachtwinkel toe, zodat het geen invloed zou kunnen hebben op hun omzet.”

Andere investeringen

Enkele jaren geleden kwam het pand al eens op de markt. “Er waren dan wegenwerken in Langemark en op dat moment heeft de eigenaar het gekocht”, vervolgt Gilles. “Hij had de intentie om iets anders te doen met het gebouw, maar die plannen heeft hij opgeborgen en heeft hij zijn zinnen gezet op iets anders. Vandaar dat hij nu zegt dat het weer verkocht mag worden. De eigenaar verkoopt om andere investeringen te kunnen doen.”

Ondertussen staat het gebouw al anderhalve maand te koop. “De nieuwe investeerders kunnen kiezen: de nachtwinkel behouden, tegen een huurprijs van 700 euro, ofwel zelf een zaak beginnen. Er is eens sprake geweest van een kledingwinkel die zich daar ging vestigen, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Anders is er nog niet echt concrete interesse geweest. Het hoeft trouwens geen handelszaak te blijven. Je kan het ook verbouwen tot een woning. Boven is er nu al een appartement.”

Goede locatie

Dat het gebouw verkocht wordt, betekent dus niet noodzakelijk dat de nachtwinkel verdwijnt uit Langemark. “We willen hier zeker blijven voortdoen”, vertelt uitbater Nawtey Singh (34), die boven de zaak woont met echtgenote Nazinder Kaur en dochters Sirat (8) en Nirat (5). “De nachtwinkel is er al sinds 2011 en wij baten de winkel uit sinds 2014. Het is een goede locatie. Niet alleen zitten we pal in het centrum van Langemark, er is ook veel passage. En de mensen zijn meestal heel vriendelijk.”

Nawtey maakt zich geen zorgen nu het pand te koop staat. “Enkele jaren geleden veranderde het ook van eigenaar, maar wij konden gewoon blijven. Nu zal het misschien ook zo zijn. Als we toch weg moeten, zoeken we wel een nieuwe locatie voor onze winkel”, besluit Nawtey.