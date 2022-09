Na webshop opent Delphine fysieke winkel Baby’phine in Roeselare

Vrijdag 30 september opent Delphine Platteeuw in de Delaerestraat de baby- en kinderwinkel Baby’phine. Ze specialiseerde zich in exclusieve, soms minder bekende, Spaanse en Portugese merken. “Na het succes van mijn gelijknamige webshop is het nu tijd voor een winkel in mijn geboortestad.”

“Iemand die op zoek is naar spanning en actie”, zo omschrijft Delphine Platteeuw (29) zichzelf. En dat moet wel, als je je droomjob van vroedvrouw opgeeft om je andere droom waar te maken. “Al van jongs af aan wou ik vroedvrouw worden”, begint Delphine. “Na mijn studies mocht ik meteen beginnen op het verloskwartier van het AZ Sint-Jan in Brugge en kort daarna startte ik ook als zelfstandig vroedvrouw aan huis. Sinds de geboorte van mijn kinderen Mathéo (6) en Esthelle (4) had ik nog een bijkomende passie: mooie outfits samenstellen voor hen. Zo groeide ook die andere droom om een webshop met kinderkledij op te zetten.”

In 2019 lanceerde Delphine, naast haar job als zelfstandig vroedvrouw, Baby’phine, een webshop gespecialiseerd in Spaanse en Portugese kinderkledij. “Ik ben zonder veel verwachtingen gestart met 30 badpakjes”, lacht ze, “maar tot mijn grote verbazing waren die in een mum van tijd verkocht. Er was dus nood aan dit soort kledij.”

Eigen label

De Spaanse en Portugese kindermode heeft een eerder klassieke snit en gebruikt veel kant, strikjes en frulletjes. “Typisch meisjes dus, maar voor de jongens hebben ze dan weer schattige broekpakjes en shorts. Ook kenmerkend zijn de bloomers, een soort pamperbroekjes met een rokje over. Niemand kende die toen ik ze hier introduceerde, maar het werd een echte hype.”

Naast deze stukken kan je in Baby’phine ook terecht voor een uitgebreid gamma aan kniekousjes en kousenbroeken in alle mogelijk kleuren, maar Delphine pakt ook uit met haar eigen label. “Deze zomer ben ik aan het tekenen geslagen, heb ik stofjes zitten uitkiezen en een Portugese partner heeft mijn ontwerpen tot leven gebracht. Het is een beperkte oplage, maar de mensen die deze kleren kopen, weten dat ze iets exclusiefs in handen hebben.”

Zien en voelen

Een winkel starten in deze woelige tijden, is durven en dat beseft Delphine maar al te goed. “Mijn webshop draait heel goed, maar toch laat ik veel verkoopmogelijkheden liggen door het gebrek aan een fysieke winkel. Mensen willen de kleren zien en de stofjes voelen vooraleer ze kopen. Toch hebben die stijgende energieprijzen ons even doen nadenken, maar ondernemen, is durven. En dat is wie ik ben.”

Warme thuishaven

Met de winkel in de Delaerestraat keert Delphine terug naar haar geboortestad. “Ik liep school in Barnum en mijn ouders wonen hier nog steeds. Het voelt als een warme thuishaven.”

Of ze nog grote dromen heeft met Baby’phine? “Ik had nooit durven denken dat ik na vier jaar al zo ver zou staan en zelfs een fysieke winkel zou opstarten”, glimlacht Delphine. “Op termijn wil ik nog uitbreiden en wie weet komt mijn partner Dwight ook in de zaak.” (LC)