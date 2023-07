Na de kust wil Groep Versluys nu ook Antwerpen veroveren

Het Oostendse bouwbedrijf Groep Versluys kijkt voor het eerst richting Antwerpen, om daar een woontoren van 23 verdiepingen te realiseren.

Vastgoedondernemer Bart Versluys is al sinds jaar en dag aan een indrukwekkend parcours bezig. Sinds de jaren 90 is hij CEO van de overkoepelende holding Versluys Invest. In 2015 stapte Marc Coucke in het verhaal, wat onder meer leidde tot de realisatie van het nieuwe voetbalstadion van KV Oostende. In Oosteroever verrezen tal van luxeappartementen, en ook in Knokke realiseerden ze al een aantal indrukwekkende projecten. In 2021 kochten ze nog het vermaarde luxehotel La Réserve, dat binnenkort opnieuw de deuren opent na een uitgebreide renovatie.

Joint venture

Nu mikken ze bij Versluys ook hun pijlen op Antwerpen. Eerder al zette de groep voet aan wal in Gent. Voor de woontoren, die ze plannen in Antwerpen, werd onlangs de joint venture Kempendok Vastgoed opgericht. Daarvoor sloeg Versluys de handen in elkaar met Philippe Janssens, CEO van de Antwerpse projectontwikkelaar Immpact.

Volgens De Tijd zou het gaan om een project op een stuk grond van 10.000 vierkante meter aan het Eilandje. Dat zou vlakbij de Doktoren liggen, een eerdere realisatie van Immpact. Het nieuwe gebouw zou 23 verdiepingen omhelsen, en goed zijn voor 70 appartementen. Nog volgens De Tijd moet de vergunningsaanvraag na de zomer ingediend worden. Wanneer het project klaar is, is nog niet bekend.