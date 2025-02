Na Barack Obama haalt Jürgen Ingels nu Oprah Winfrey naar België: “Erg enthousiast om haar te verwelkomen op SuperNova”

Nadat hij vorig jaar de voormalige Amerikaanse president Barack Obama kon strikken, pakt Jürgen Ingels eind maart uit met Oprah Winfrey. De wereldberoemde talkshowhost zakt op zondag 23 maart af naar SuperNova, het technologiefestival dat Vlaanderen op de kaart wil zetten als dé techregio van Europa.

Supernnova palmt op donderdag 27 en vrijdag 28 maart de Waagnatie in Antwerpen in, maar het officiële startschot wordt op zondag 23 maart in het Studio 100 Pop-Up Theater gegeven. Want dan komt Oprah Winfrey naar ons land. Ze gaat in op de uitnodiging van Jürgen Ingels, de geestelijke vader van SuperNova.

Ingels (53) groeide op in Roeselare, maar woont nu in Sint-Katelijne-Waver. De man maakte naam als visionair ondernemer en is onder andere de bezieler van het innovatieve betalingssysteem Clear2Pay.

Zelf Obama geïnterviewd

Nadat hij zijn bedrijf in 2014 voor 375 miljoen euro aan het Amerikaans fintechbedrijf FIS verkocht, focust hij zich op het investeringsfonds SmartFin Capital, waarmee hij start-ups en scale-ups ondersteunt.

In 2018 hield hij ook SuperNova boven de doopvont, een event dat jaar na jaar aan bekendheid wint en hij samen met Flanders Technology & Innovation (FTI) organiseert. Vorig jaar kon Jürgen Ingels niemand minder dan de gewezen Amerikaans president Barack Obama op de affiche plaatsen – en interviewde hij hem eigenhandig in een tot de nok gevuld Pop-Up Theater in Puurs.

Once in a lifetime

Dit jaar zakt met Oprah Winfrey opnieuw een naam met wereldfaam naar ons land af om mee het startschot van SuperNova te geven. “Ik ben erg enthousiast om haar te mogen verwelkomen”, reageert Jürgen Ingels via zijn LinkedIn-profiel.

“Oprah heeft miljoenen mensen geïnspireerd. Met veel authenticiteit, vastberadenheid en focus heeft ze haar leven volledig veranderd en een prachtig media-imperium opgebouwd. Op SuperNova krijg je een once in a lifetime-kans om een van de meest invloedrijke stemmen van onze tijd te horen.”

Tickets voor het tweedaagse SuperNova kosten 845 euro, met ‘An evening with Oprah Winfrey’ inbegrepen.