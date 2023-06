Na 56 jaar sluit Voedingsmarkt Gerda in Wevelgem: “Altijd een babbeltje, zonder te roddelen”

Zussen Hilde (57) en Marleen (54) Parmentier doen het nog altijd met hart en ziel, maar een gebrek aan opvolging en noodzakelijke investeringen deed hen besluiten hun buurtwinkel in Wevelgem te sluiten. Het was hun mama die Voedingsmarkt Gerda startte in 1967, Hilde werkte er 41 jaar, Marleen 30. “Het sociaal contact was onze troef. Altijd zin voor een babbeltje, maar zonder roddelen.”

“Als ik ’s ochtends binnenkom, klinkt alles zo hol. Het doet toch raar”, vertelt Marleen Parmentier vanachter haar kassa. Zeer zeker zal het raar doen. Samen met haar oudere zus Hilde runt ze voedingszaak Gerda in Wevelgem. Nog tot ten laatste de vakantie – er is geen opvolging en noodzakelijke investeringen zijn daarom nu niet aan de orde. De rekken ogen nu al leger dan ooit. Het einde van een tijdperk.

Markt in Roeselare

Het was mama Gerda die in 1967 startte met een klein kruidenierszaakje. “Ze had vroeger altijd de markt gedaan met haar broer in Roeselare. Onze pa Willy was een Wevelgemnaar, dus vestigden ze zich hier na hun huwelijk. Ze begon met een winkeltje in de voorplaats, daarna verhuisde de winkel naast hun huis en is onze pa ook in de zaak gestapt en daarna werd die oppervlakte nog eens verdubbeld”, doet Hilde de historie.

Marleen zit al 30 jaar in de zaak. Ze werkte als boekhoudster, maar toen haar ouders zouden stoppen, vergezelde ze haar zus in de winkel. Hilde werkt er al 41 jaar. “Mijn wieg stond hier in de winkel, ik heb nooit anders geweten. Op mijn 16de stapte ik in de zaak – ik volgde nog een opleiding en werd laureate van West-Vlaanderen, waarna een patronaatopleiding volgde”, vertelt ze.

Intussen is ze al 41 jaar lang, 7 op 7 deel van de winkel. “Enkel tijdens de vakantie sloten we in de namiddag”, vertelt Hilde, die bekend was voor haar kaas- en vleesschotels. Ook het maken van geschenkmanden ging altijd door haar handen.

Niet met pensioen

Maar nu sluit de winkel dus voorgoed. Marleen is er 54, Hilde 57. Met pensioen gaan doen ze niet. “We zijn veel te jong om stil te vallen”, zegt de jongste van beide zussen. “Ik vond een job bij STAP Roeselare, mijn zus in de zorg. Iets helemaal anders, maar waar we toch onder de mensen blijven komen.”

Onder de mensen komen. Dat blijkt de kern van de zaak. Want hoe bots je als kleine buurtsupermarkt op tegen de mastodonten? “Het sociaal contact was onze troef. We waren altijd in voor een babbeltje, maar altijd zonder geroddel – dat leerden we van onze moeder. Mensen zeiden vaak dat ik van niks wist, ook al was dat veel wel zo.”

Stukje nostalgie

“Dag Frans”, klinkt het wanneer iemand binnenkomt. “Ah hey, hoe was het op weekend?”, schalt iets later door de winkel. Bij Voedingsmarkt Gerda was je geen nummer, dat is duidelijk. “Daarnaast hebben we hier ook gewoon een groot assortiment. Wel een verschil, de kaas en de charcuterie worden hier nog ter plekke gesneden. De mensen zeggen dat ze dat zullen missen.”

De mensen zeggen nog meer. Dat een monument verdwijnt, een stukje nostalgie. “De reacties zijn overweldigend. We kregen al bloemen en kaartjes. Iedereen vindt het spijtig, maar heeft begrip. Ook onze ouders, die er nog allebei zijn, tonen begrip. Maar het doet toch wel iets met een mens. De laatste keer dat we de sleutel zullen omdraaien, zal zeker emotioneel worden.” (Joerie Dewagenaere)