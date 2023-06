Na 50 jaar verdwijnt De Kaashoeve: “We hadden het graag aan jonge starters overgelaten”

Marc Feryn (60) en Hilde Cattaert (59) sluiten eind deze maand de deuren van hun bekende winkel De Kaashoeve in de Zuidstraat in Veurne. Zo komt na 50 jaar een einde aan één van de laatste kaasspeciaalzaken van de boetestad. “We hadden het liever anders gezien maar met de komst van zoveel warenhuizen aan de rand van de stad is het niet gemakkelijk om jonge overnemers te vinden”, zucht Marc. Samen met Hilde blikt hij terug op hun boeiende loopbaan. “Waar is de tijd dat we elke klant een paaskuikentje gaven.”

Op 1 maart 1963 namen Marcs ouders Guido en Yolande de kleine superette Végé over in de Zuidstraat 39. Tien jaar later startten ze in het pand daarnaast, de Zuidstraat 37, De Kaashoeve. Marc hielp al van jongs af mee. Ook zijn zus Martine was er tot 2002 aan de slag.

“Groenten en fruit waren mijn specialiteit. ’s Morgens vroeg, of liever midden in de nacht, reed ik naar de veiling. Naast de winkel stonden Martine en ik ’s zomers ook op de avondmarkten in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Lombardsijde. Als we maar onder de mensen konden zijn.”

Avondje Veurne

“In eigen stad waren we uiteraard ook present op evenementen zoals Avondje Veurne of het Begoniafestival. De jaarlijkse avondmarkt was een hoogdag. We maakten er toen een gezellig cafeetje van. Wat vele klanten zich nog zullen herinneren is de actie rond Pasen. Ze kregen toen een paaskuikentje cadeau. Ook met de voetbalacties, waarbij bier te winnen viel met een juiste pronostiek, scoorden we.”

In 1987 beloofde Marc eeuwige trouw aan zijn Hilde. Zij is van De Panne afkomstig waar haar ouders actief waren in de vastgoedbranche. Negen jaar na hun huwelijk namen ze De Kaashoeve over.

Slapersbier

“We specialiseerden ons in kazen en breidden dat assortiment uit”, vertelt Hilde. “Groenten en fruit bleven ook in onze winkelrekken liggen. We breidden uit met een wijn- en bierafdeling. Het Veurns Slapersbier is één van onze eigen producten naast de Veurnse jenever.”

Voor haar inzet in de branche kreeg Hilde een oorkonde van kaasmeester van Saint-Uguzon. “Het is altijd een leuke zoektocht geweest naar nieuwe soorten. Zelfs wanneer we op reis waren, passeerden we langs de plaatselijke kaashandel. We zijn dan ook echte Bourgondiërs”, lacht Hilde.

Maar er was meer dan de winkel runnen alleen. Het engagement van het ondernemende koppel is steeds groot geweest. Het vroegere Middenstandsplatform, Unizo, de cultuurraad, bibliotheekraad, Innerwheel: het zijn maar een paar organisaties waarvoor de twee zich met plezier inzetten. Marc was ook jaren voorzitter van het handelaarscomité Zuidstraat.

Rode loper

“Het contact met de andere ondernemers in onze straat is altijd warm geweest. Met het comité hebben we mooie acties kunnen organiseren. Ik denk maar aan het uitrollen van de rode loper, de fotocampagne waarbij elke middenstander zijn beroep toonde of de spreuken in het dialect die onze straat sierden.”

Wat Hilde en Marc straks het meeste zullen missen, zijn uiteraard hun klanten. “Dat babbeltje deed ons zo’n deugd. Terwijl we de verse kaas aan het versnijden waren, gingen die kleine gesprekjes over koetjes en kalfjes. Hoe hectisch het leven ook is, voor die hartverwarmende momentjes maakten we met plezier tijd. Het is dan ook met een dubbel gevoel dat we op 30 juni stoppen.”

“We hadden onze winkel graag overgelaten aan jonge starters maar met de komst van de vele warenhuizen in de rand van de stad is dat niet gemakkelijk. We stellen vast dat er daardoor minder passage is in het centrum. De goeie smaken die zo typerend zijn voor het aanbod van een speciaalzaak worden stilaan vergeten. Toch sluiten we met een goed gevoel af. Na al die jaren is het tijd om volop te genieten. We kochten intussen een camper en kijken al uit naar de vele uitstappen. We blijven in het hart van Veurne wonen.”(GUS)