Mulder sport en ontsnapt ten voordele van De Warmste Week

Voor het derde jaar op rij zet het ontbijtgranenbedrijf Mulder zich in voor de Warmste Week. Dit jaar pakt het bedrijf langs de Beversesteenweg het zelf nog groter aan. Ook de buren van Accent en VDL worden bij het initiatief betrokken en naast de trailer van de Company Games werden ook twee escape rooms van Onder Vuur opgesteld. Enkele bekende sporters en bekende Roeselarenaars trapten dinsdagmiddag De Warmste Week bij Mulder af.

Enkele jaren geleden organiseerde Mulder voor het eerst iets ten voordele van De Warmste Week. “Het begon als een onschuldige activiteit voor onze werknemers”, aldus CEO Wim Houf. De werknemers van het bedrijf gaven het beste van zichzelf tijdens verschillende sportproeven. Sam Vandendriessche, die kort nadien kwam te overlijden bij een verkeersongeval, toonde zich daarin de beste. Het bedrijf organiseerde vorig jaar Sam’s Memorial Cup ter nagedachtenis van hun graag geziene werknemer. “Dit jaar pakken we onze acties ten voordele van De Warmste Week nog iets groter aan. We nodigen ook de buren van Accent en VDL uit om deel te nemen aan twee verschillende initiatieven.”

Company Games en Escape Rooms

De trailer van de Company Games, waarin de deelnemers terug verschillende sportproeven krijgen voorgeschoteld, staat inmiddels terug opgesteld op de parking van het bedrijf. Onder andere wielrenner Yves Lampaert en wielrenster Julie Vandevelde gaven er dinsdagmiddag het beste van zichzelf. “Maar dit jaar hebben we ook de escape rooms van Onder Vuur.” Twee ploegen met enkele bekende Roeselarenaars testten die dinsdag als eersten uit. Onder andere burgemeester Kris Declercq en Patrick Masselis zochten hoe ze konden ontsnappen. “Deze week organiseren we ook nog een quiz en één van onze werknemers loopt ook nog ten voordele van De Warmste Week. Inmiddels zijn we hier uitgegroeid tot een klein warm dorp langs de Beversesteenweg. Misschien komt het warmste huis ooit wel hier te staan,” aldus Houf.