MS-patiënte Valquiria (36) baat eigen damesboetiek uit: “Ik probeer er positief mee om te gaan, ik kan niet anders”

In november 2020 stond de wereld ten huize Huyghe-Carrio even op z’n kop. Een maand nadat het koppel een webshop had opgericht met Braziliaans kledij en producten werd bij Valquiria (36) multiple sclerose (MS) vastgesteld. Ondanks de zware diagnose bergde ze haar droom niet op. In augustus opende Valquiria de Braziliaanse damesboetiek Mimos in Het Pand en dat houdt ze met veel enthousiasme vol. “MS is een bizarre ziekte waardoor je snel achteruit kan gaan. Maar ik blijf positief, we moeten verder.”

In 2005 verbleef Ledegemnaar Dimitri Huyghe, nu 45, in Brazilië om de opstart van een nieuwe fabriek te begeleiden. Een jaar later ging hij samen met collega’s in Sao Paolo het glas heffen op het geleverde werk. De keuze van het café zou de rest van zijn leven bepalen. Toen hij de rekening wilde betalen zag hij de plaatselijke Valquiria zitten. “Ik was op slag van de kaart”, vertelt Dimitri. Dat gevoel bleek wederzijds.

Huyghe bleef in Brazilië werken en een groot jaar na hun ontmoeting stapte het koppel in het huwelijksbootje. Nog een jaar later maakte zoon Matheus van het echtpaar een gezin. “Uiteindelijk ben ik negen jaar in Sao Paolo blijven plakken. Na een mooie jobaanbieding beslisten we in 2014 om samen terug naar België te keren.”

De oversteek viel Valquiria zwaar. Maar na het volgen van Nederlandse lessen bouwde ze de voorbije jaren een grote lokale vriendenkring op. Ondertussen is de familie, die in Zwevegem woont, met de vierjarige Clara compleet.

Zware klap

Eind 2019 wilde Valquiria een winkel openen met Braziliaanse kledij, handtassen, juwelen, Havaianas en meer. Maar de coronacrisis besliste daar anders over. “Uiteindelijk hebben we samen een webshop opgericht, in oktober 2020”, vertelt ze. Maar een maand later volgde een onverwachte en bijzonder zware klap.

“Ik voelde mij soms heel moe en had last van fysieke kwaaltjes. Maar we dachten dat er een zenuw gekneld zat of het door de stress kwam, we hadden namelijk hard gewerkt. Toen mijn volledige linkerzijde verslapte, werd het plots heel duidelijk dat er meer aan de hand was.” Na onderzoeken luidde de diagnose ‘multiple sclerose’, een chronische en ongeneeslijke aandoening van het centraal zenuwstelsel.

“Ik kan nog vijftig jaar goed zijn, of binnen tien dagen fel achteruitgaan”

“Het is wat het is”, vertelt Valquiria. “Ik probeer er positief mee om te gaan. We moeten verder, we kunnen niet anders.” “Het is ongelooflijk hoe ze ermee omgaat”, pikt Dimitri in. “Ik had en heb het er veel moeilijker mee. Ik vind het zo sterk dat ze voluit blijft gaan.”

Genezen onmogelijk

De ene dag is de andere niet, zo blijkt. “Het is een heel bizarre ziekte”, aldus Valquiria. “Soms heb ik zichtverlies, acute kniepijn of trilt mijn stem plots. Het zijn veel kleine zaken, maar allemaal gelinkt aan MS.” De 36-jarige Braziliaanse West-Vlaming krijgt elke dag een injectie om de gevolgen van de ziekte te vertragen, want genezen is niet mogelijk. “Ondernemen met een slepende ziekte zorgt voor een grote uitdaging. Tot nu toe is mijn toestand stabiel. Maar het kan snel veranderen. Die onzekerheid is erg vervelend. Ik kan nog vijftig jaar goed zijn, of binnen tien dagen fel achteruitgaan.”

Haar droom om een Braziliaanse winkel op te richten liet ze niet vallen. Na twee pop-ups in Kortrijk, opende ze afgelopen zomer Mimos in het vernieuwde Pand. “De opening was een gigantisch succes, er stonden hier soms 60 klanten in de zaak. De energiecrisis maakte het nadien wat lastiger, maar met het mooie weer daagt er opnieuw meer volk op.”

Braziliaanse vlammetjes

Het koppel wil op termijn een actie op poten zetten ten voordele van de MS Liga. “We denken eraan om in het verlengde van De Warmste Week Braziliaanse vlammetjes of juweeltjes te laten ontwerpen”, zegt Dimitri, die niet in de zaak staat maar nu als bedrijfsconsultant werkt. “Misschien springen Waregemse collega-handelaars en horecazaken wel mee op de boot. Het zou fantastisch zijn om op die manier het onderzoek naar MS te kunnen steunen.”

Mimos is in Het Pand elke dag open van 11 tot 18 uur, met een middagpauze tussen 12.30 en 13uur. Op maandag en zondag is de winkel dicht.