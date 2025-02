Morgan (18) opent eigen schoonheidsinstituut: “Ik wil mensen helpen om zich beter in hun vel te voelen”

Van ondernemingszin gesproken: Morgan Ghevaert is amper 18, maar runt nu al haar eigen schoonheidsinstituut. More Beauty by Morgan is gelegen in de Nieuwe Steenweg.

“Ik ben eigenlijk afgestudeerd als kapster, maar was zo gedreven dat ik er meteen ook nog een opleiding tot schoonheidsspecialiste bij deed. Vanuit mijn persoonlijke ervaringen – ik werd vroeger op school weleens gepest en uitgelachen – wou ik graag andere mensen helpen om zich beter in hun vel te voelen. Door zelf meer met mijn uiterlijk bezig te zijn en mezelf goed te verzorgen, straalde ik ook meer zelfzekerheid uit en kon ik dat gevoel overbrengen op anderen. Het heeft mij bovendien geholpen om deze sprong te wagen”, vertelt Morgan.

Voorlopig werkt ze van thuis. “Op termijn is het de bedoeling dat ik het schoonheidssalon combineer met een eigen kapperszaak, maar het is ook best een financieel risico om op zo jonge leeftijd de stap naar zelfstandige te zetten. Gelukkig kreeg ik van thuis uit een duwtje in de rug om deze droom waar te maken”, klinkt het.

Waaier aan behandelingen

Je kan bij Morgan terecht voor een hele waaier aan behandelingen. “Ik doe wimperlifts en -extensions, geef waxbeurten, face- en bodylifts… Gaandeweg wil ik dat verder uitbreiden, al naargelang de vraag. Zo ben ik momenteel ook nog bezig met een opleiding wenkbrauwverzorging. Wat ik voorlopig uniek aanbied in de streek, zijn vitamine-injecties die de haargroei bevorderen. Ook dit kan, na chemo bijvoorbeeld, het zelfvertrouwen een boost geven”, besluit Morgan. More Beauty by Morgan is gelegen in de Nieuwe Steenweg 217 in De Haan. Info: https://salonkee.be/salon/more-beauty-by-morgan