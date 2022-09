Monument Group uit Ingelmunster restaureert Notre Dame-kathedraal in Vietnam: “Dit wordt ons visitekaartje in Zuidoost-Azië”

Eerder haalde Monument Group uit Ingelmunster al een deel van de restauratie van de Notre Dame in Parijs binnen, maar begin 2023 starten ze ook aan de opfrissing van de gelijknamige kathedraal in Ho Chi Minhstad in Vietnam. Het wordt hun eerste project op Aziatische bodem. “Dit kan deuren openen in de regio”, zegt projectverantwoordelijke Robin Deketelaere.

Monument Group uit Ingelmunster geldt als het belangrijkste bouwbedrijf in ons land wanneer het over restauratie of renovatie van historische gebouwen gaat. Hun actieradius is vooral in België, Nederland en Frankrijk te vinden, maar begin volgend jaar zijn ze ook 10.000 kilometer van hun thuisbasis actief.

Het aartsbisdom van Vietnam neemt Monument Group onder de arm om de Notre Dame-kathedraal van de hoofdstad Ho Chi Minhstad in goeie banen te leiden. “De werken gingen al in 2017 van start, wij werden in 2019 gecontacteerd”, duidt Robin Deketelaere (36), projectverantwoordelijke en directeur van MSC, een dochterbedrijf van Monument Group.

“Een lokale aannemer was destijds gestart met de renovatie van het dak, maar wij werden gevraagd om die eerste stappen opnieuw aan te pakken. Een andere speler uit Vietnam nam contact met ons op en zo zijn wij mee in het verhaal verschenen.”

Franse kolonisten

De basiliek van Ho Chi Minhstad werd tussen 1877 en 1880 door Franse kolonisten gebouwd en heeft twee klokkentorens van elk 58 meter hoog. Al het bouwmateriaal is uit Frankrijk afkomstig. Zo is de buitenmuur in rode bakstenen uit Marseille opgetrokken.

Voor Monument Group is dit het eerste project op Aziatische bodem. “Dat maakt het ook voor ons uniek”, stelt Robin. “We zijn al enkele jaren bezig met de voorbereiding, want op logistiek vlak is dit een enorme uitdaging. Eigenlijk moeten we constant drie maanden vooruit denken, want we kunnen niet zomaar snel-snel extra materiaal naar Vietnam versturen.”

De torens van de Notre Dame-kathedraal zijn door Monument Group al in de steigers gezet. © Monument Group

Alle materiaal wordt vanuit de haven van Antwerpen naar Vietnam verscheept. “Driehonderd ton aan stellingen, maar ook natuursteenonderdelen, bijvoorbeeld. Elke stap wordt eerst in Ingelmunster tot in de kleinste details voorbereid, zodat we in Ho Chi Minhstad zelf zo goed als alle verrassingen kunnen uitsluiten.”

Naast de grootscheepse logistieke operatie wordt Monument Group er ter plaatse ook met compleet andere klimatologische omstandigheden geconfronteerd. “Het is er constant tussen de 30 en 35 graden Celcius en ook de moessonregens spelen er rol. Bedoeling is dat we begin 2023 definitief van start kunnen gaan, dan zullen we ook een werfleider en coördinator permanent ter plekke hebben. De restauratiewerken zelf worden in samenwerking met Vietnamese vaklui uitgevoerd.”

© Monument Group

Klaar in 2028

Robin schat dat het hele project in 2028 afgewerkt zal zijn. “Het stalen dakgebinte is ondertussen vervangen, maar ook de twee torens en klokkenstoelen moeten we onder handen nemen. Het hout van de klokkenstoelen is door vocht en termieten aangetast en moet vervangen worden. Ook de kroonlijsten van de torens zullen we vernieuwen en rond de torens komen er ringblokken die de constructie moeten verstevigen. Ook het koor en het schip van de kathedraal vernieuwen we en waarschijnlijk komt ook het interieur zelf op de planning.”

Hoeveel het hele project zal kosten, is ook voor Monument Group momenteel nog onduidelijk. “De Vietnamese pers heeft het over een zestal miljoen dollar, maar het uiteindelijke bedrag zal hoger liggen, schatten we. Sowieso is dit voor ons een erg mooi dossier. De Notre Dame-kathedraal van Ho Chi Minhstad moet ons visitekaartje in Zuidoost-Azië worden. En kan dit deuren openen naar nieuwe opdrachten in de regio.”