Montie biedt duurzame en kleurrijke kinderkledij in Poperinge

Voor duurzame en kleurrijke kinderkleding kan je bij Lore Orbie terecht in haar gloednieuwe winkel Montie in de Boeschepestraat 30 in Poperinge. Het begon als een webshop met pop-upmomenten en sinds deze zomervakantie is er een fysieke winkel.

In het voormalige Brouwershuis op het Reningelstplein in Reningelst opende de Poperingse Lore Orbie regelmatig een pop-up voor haar webshop. “Toen heette die nog Kleine Paddenstoel. Via de pop-up konden klanten de kleren in het echt bekijken en mijn advies vragen”, zegt Lore, die mama is van Billie en Josse.

Vrolijkheid

“De opstart van mijn eigen webshop is eigenlijk heel toevallig gelopen. Kleine Paddenstoel was een bestaande webshop en ik vond het leuk om daar te shoppen voor mijn kinderen. Op sociale media las ik dat de webshop over te nemen was en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

“Kinderkledij heeft een bepaalde vrolijkheid die mij enorm aanspreekt. De webshop heb ik nu naar mijn eigen hand gezet en omgedoopt tot Montie.”

Europese merken

Bij de omschakeling naar Montie komt nu ook een fysieke winkel in Poperinge. “Met het gezin zijn we naar het centrum van Poperinge verhuisd. Bij het zoeken naar een nieuwe woning hebben we niet specifiek gezocht naar een bijhorend winkelpand, maar deze locatie in de Boeschepestraat 30 was alles dat we eigenlijk konden wensen”, vertelt Lore.

In de winkel hangt kleurrijke en vrolijke kinderkledij met een vleugje retro. “Het zijn allemaal duurzame en Europese collecties gemaakt uit biokatoen. Zo is er het merk Alba dat binnenkort naar Portugal verhuist en nu een familie-atelier in Indië heeft. Met de reststoffen maken ze ook een damescollectie. De merken Baba Kidswear en Lily Balou zijn Belgisch. De leeftijden lopen van 0 tot 14 jaar.”

Stockverkoop

Montie zal telkens het eerste weekend van de maand geopend zijn. Deze zomervakantie is de winkel in juli op zaterdag 9, 16 en 23 juli telkens van 10 tot 18 uur geopend. Op zaterdag 30 juli is er stockverkoop van 10 tot 18 uur. Momenteel zijn er ook solden in de winkel.