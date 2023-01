Moeder en dochter openen Roemeense patisserie waar ooit De Blauwe Duiver huisde: “Ook al veel buurtbewoners over de vloer gekregen”

In de Kortrijksestraat, waar jarenlang De Blauwe Duiver een vaste waarde was, is zopas patisserie Délice geopend. Je vindt er allerlei Roemeense lekkernijen. “Maar we hopen ook veel Izegemse klanten te verwelkomen”, zegt Ana-Maria Diaconu.

Ana-Maria (34) woont al sinds 2012 in ons land, eerst in Roeselare en sinds 2015 in Izegem. “We konden hier een huis kopen”, doet ze haar relaas in vlot Nederlands.

“Ik leerde de taal goed toen ik bij ’t Kruidvat werkte, eerst in Torhout en later in Ingelmunster. Ik heb vervolgens een tijdje voor een interimkantoor gewerkt, maar kon vervolgens een opleiding volgen en nu sta ik in voor voor het payrollbeheer in het CAW in de Krekelstraat in Izegem. Die job blijf ik combineren met de winkel.”

15 jaar Spanje

De mama van Ana-Maria, Ana Manoiu (54), woonde en werkte 15 jaar in Spanje. “Ze is patissier, bakker en kok van opleiding en werkte ook in die sector in Spanje. Maar de werkomstandigheden waren niet zo goed. Daarom stelde ik haar voor om naar hier te komen. We zochten een zaak waar we konden starten en ondertussen bouwden we hier De Blauwe Duiver om tot een winkel met atelier en ook woonruimte.”

“In Roemenië heb je éclairs met chocolade, maar ook met slagroom bovenop. Die bieden wij allebei aan”

Het gezin met kinderen Kevin (6,5) en Dennis (3,5), die school lopen in de Heilig Hartschool, ruilde de Lendeleedsestraat voor de Kortrijksestraat. “En zo is mijn mama ook dichter bij haar kleinkinderen. Ze is echt een krak in haar vak. Het is zo dat ik de winkel voor mijn rekening neem en help bij de afwerking van producten, mijn moeder staat in voor de rest van het bereidingsproces.”

De Zwarte Zee

De familie is afkomstig van de Roemeense stad Constanta vlakbij de Zwarte Zee. “Roemeens gebak verschilt uiteraard van het Belgisch, maar soms zijn er ook gelijkenissen. Zo zijn eclairs bij ons ook heel populair. Maar wat ik zelf niet wist is dat wij ze in onze regio, zoals hier, met chocolade eten. In andere delen van Roemenië gaat er slagroom bovenop. Hier hebben we beide varianten. Wij werken ook meer met biscuit en er zit veel kleur in de bereidingen. De smaken zijn erg divers. Maar we hebben ook grote taarten en een aanbod aan kleine gebakjes.”

Aangepaste openingsuren

De winkel is sinds afgelopen zaterdag open, maar al voor Nieuwjaar deden ze een try-out. “We werkten op bestelling en ook voor de eindejaarsfeesten mochten we al veel leveren. Ondertussen is de winkel ook open en hebben we de openingsuren wat aangepast. Dinsdag en woensdag worden de sluitingsdagen, ook in functie van de kinderen. Op maandag, donderdag en vrijdag zijn we open van 13 tot 18 uur, op zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 18 uur, op zondag van 8 tot 12 en van 13 tot 15 uur.”

Bij ons bezoek kwamen ook enkele dametjes uit de buurt eens snuisteren tussen al dat lekkers en deden enkele ‘pateekes’ mee. “Er woont hier in de regio een vrij grote Roemeense gemeenschap, maar we zijn er ook voor iedereen. De Izegemnaars zijn hier even welkom. We willen ons hier integreren in de buurt. En tijdens het openingsweekend hebben we al veel buurtbewoners over de vloer gekregen.”